Este lunes, a las 22:40 horas, el espacio presentado por Eloísa González se viste de Navidad para poner en primer plano el valor de la solidaridad y el altruismo

Televisión Canaria emite este domingo, 22 de diciembre, a partir de las 22:40 horas, una nueva entrega de ‘Gente Maravillosa‘, presentada por Eloísa González. El programa se convierte en esta ocasión en un especial de Navidad en colaboración con el Banco de Alimentos de Canarias, con el objetivo de reflexionar sobre el valor de la solidaridad, el voluntariado y el impacto real de los gestos altruistas durante las fiestas navideñas.

El invitado especial de la noche será Juanma López Iturriaga, una figura muy querida por el público y habitual en los hogares españoles en estas fechas, no solo por su trayectoria televisiva, sino también por su implicación en numerosas iniciativas solidarias a lo largo de los años.

Durante el programa, Iturriaga recordará su mítico ‘Inocente, Inocente’, un formato que, al igual que ‘Gente Maravillosa’, utiliza la cámara oculta para poner a prueba la empatía y la capacidad de ayudar de las personas. La participación del Banco de Alimentos, una de las ONG con mayor número de voluntarios durante la Navidad, permitirá conocer de primera mano la importancia de la colaboración ciudadana y el trabajo que se realiza para llegar a quienes más lo necesitan.

El espacio abordará qué motiva a las personas a ayudar, cómo se organiza el voluntariado en este tipo de entidades y por qué la Navidad se convierte en un momento clave para que miles de familias reciban apoyo. Juanma López Iturriaga compartirá además anécdotas y reflexiones sobre el poder de la generosidad colectiva y el papel de la televisión como altavoz de realidades sociales.

El programa sorprenderá también con una cámara oculta muy navideña que pone en valor la labor de quienes colaboran de forma desinteresada con diferentes ONG durante estas fechas señaladas, demostrando una vez más que la solidaridad y la ayuda al prójimo siguen muy presentes en la sociedad canaria.