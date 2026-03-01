‘Gente Maravillosa’ defiende el patrimonio canario junto a Fernando Timón y Fátima Plata

Los presentadores del Telenoticias 1 participan este lunes a las 22:30 horas en una noche de reflexión ciudadana sobre el respeto a los bienes culturales y contra el vandalismo

El programa ‘Gente Maravillosa’ de Televisión Canaria abordará este lunes 2 de marzo, a partir de las 22:30 horas, la necesidad de defender el patrimonio histórico y cultural canario frente al vandalismo que en demasiadas ocasiones sufren nuestros monumentos y lugares emblemáticos por parte de personas poco respetuosas con nuestra historia. Para ello, el espacio presentado por Eloísa González contará con la participación de Fernando Timón y Fátima Plata, presentadores del Telenoticias 1, espacio de los Servicios Informativos de Televisión Canaria.

Durante su intervención, los presentadores reflexionarán sobre el incalculable valor del patrimonio canario, tanto cultural como natural, y el papel fundamental que juega la ciudadanía en su protección. Desde monumentos, plazas, playas y yacimientos arqueológicos hasta paisajes únicos y espacios naturales, ambos invitados subrayarán que la conservación del patrimonio es una responsabilidad compartida que define quiénes somos como sociedad.

Además, los periodistas compartirán su experiencia profesional al frente de la actualidad informativa del Archipiélago, hablarán del orgullo de ser periodistas en la tierra que los vio nacer, al tiempo que conoceremos su lado más personal y las vivencias que han reforzado su compromiso con los valores que nos unen como pueblo.

La presentadora Eloísa González, junto a los presentadores del Telenoticias 1, Fátima Plata y Fernando Timón.

Una semana más, el programa incluirá una cámara oculta en la que se recreará una situación de vandalismo ante la estatua homenaje al artista canario Néstor Álamo, en el barrio de Vegueta de Las Palmas de Gran Canaria, poniendo a prueba la reacción de sus vecinos. El programa invitará a reflexionar sobre la empatía y la responsabilidad colectiva por parte de la sociedad de velar por el patrimonio de todos los canarios y canarias.

Diferentes momentos durante la emisión del programa dedicado a defender el patrimonio cultural de las Islas.

Durante el desarrollo del programa, más de 150 personas participarán como público virtual desde distintos puntos del territorio para acompañar este debate necesario sobre sobre patrimonio, identidad, civismo y orgullo canario.

Televisión Canaria refuerza su compromiso con la protección del patrimonio histórico del Archipiélago a través de esta entrega de ‘Gente Maravillosa’, sensibilizando a la audiencia sobre la importancia del civismo y la educación en valores, esenciales para garantizar la preservación de nuestra riqueza cultural y natural.