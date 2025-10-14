El espacio que conduce Eloísa González arranca su sexta temporada con un 11,2% de share y 50.000 espectadores de media, firmando el mejor estreno de su historia en las Islas

Televisión Canaria estrenó este lunes una nueva temporada de ‘Gente Maravillosa‘, espacio presentado por Eloísa González, que logró una gran acogida por parte del público. El programa registró un 11,2% de cuota de pantalla y una media de 50.000 espectadores, firmando el mejor estreno de temporada desde que comenzara su emisión en 2020.

A lo largo de la noche, 96.000 canarios conectaron en algún momento con el programa, que se situó entre los tres contenidos más vistos del día en la cadena. Su minuto de oro se alcanzó a las 23:17 horas, cuando el espacio anotó un 13,2% de share y 63.000 espectadores, consolidando su liderazgo en la franja.

Un altavoz de esperanza y fortaleza

El estreno de temporada de la sexta temporada centró su temática en el impacto del cáncer en adolescentes, una realidad que afecta cada año a más de 1.600 jóvenes en España.

A través de testimonios y situaciones reales, el programa abordó el aislamiento, los estigmas y la incomprensión social que enfrentan quienes atraviesan esta enfermedad en una etapa tan vulnerable.

La entrega contó con la participación de Terelu Campos, madrina del programa, quien compartió su experiencia personal como superviviente, y de la periodista canaria Yaiza Díaz, diagnosticada en 2024. Ambas pusieron voz a un mensaje de esperanza, fortaleza y empatía, que se reflejó también en una cámara oculta donde se ponía a prueba la reacción ciudadana ante un caso de discriminación hacia un joven en tratamiento oncológico.