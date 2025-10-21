El programa de este lunes, con la participación especial de Lara Álvarez, alcanzó su segunda mejor marca histórica con una entrega centrada en la lucha contra el acoso escolar

Con una nueva entrega cargada de emoción y conciencia social, ‘Gente Maravillosa’ volvió este lunes a conquistar a la audiencia de Televisión Canaria. El espacio, presentado por Eloísa González, se convirtió en el programa más visto de su franja de emisión, al alcanzar un 13% de cuota de pantalla y una media de 59.000 espectadores, consolidando así su liderazgo en el prime time autonómico.

Más de 112.000 canarios siguieron en algún momento el espacio, que además registró su minuto más visto a las 23:02 horas, con un destacado 15,7% de share y 80.000 espectadores. Con estos datos, el formato firma su segunda mejor cuota histórica, solo por detrás del 13,3% alcanzado el pasado 17 de junio de 2024.

En esta entrega, el programa puso el foco en el bullying en los centros escolares y entornos sociales, una realidad que padecen cerca de medio millón de menores en España.

La periodista y presentadora Lara Álvarez participó en el programa para compartir su experiencia personal con el acoso escolar, en un testimonio cargado de valentía y empatía. Su intervención sirvió como punto de encuentro para muchas personas que hoy atraviesan situaciones similares.

Un altavoz de esperanza y fortaleza

Este nuevo éxito de audiencia reafirma la buena acogida de la sexta temporada, que ya en su estreno, emitido el pasado 13 de octubre, logró el mejor arranque histórico del formato.

Ese día, ‘Gente Maravillosa’ registró un 11,2% de cuota de pantalla y una media de 50.000 espectadores, situándose entre los tres contenidos más vistos del día en Televisión Canaria.