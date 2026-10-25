‘Gente Maravillosa’ visibiliza las agresiones al profesorado junto a Efecto Pasillo

El programa, presentado por Eloísa González, contará este lunes 26 de octubre, a las 22:30 horas, con Iván Torres y Javi Moreno, del grupo canario Efecto Pasillo

El programa ‘Gente Maravillosa’ de Televisión Canaria dedica su entrega de este lunes 26 de octubre, a las 22:30 horas, a las agresiones y situaciones de violencia que sufren los docentes en los centros educativos. Coincidiendo con la reciente aprobación en el Parlamento de Canarias de la Ley de Autoridad del Profesorado, el espacio presentado por Eloísa González pondrá el foco en la importancia de recuperar el respeto hacia los profesionales de la enseñanza.

El programa contará con la participación de Iván Torres y Javi Moreno, integrantes del grupo canario Efecto Pasillo. Torres, que estudió Magisterio antes de dedicarse a la música, hablará junto a su compañero sobre las situaciones de falta de respeto, acoso y violencia que sufren algunos profesores, tanto por parte del alumnado como de sus familias.

También visitará el plató Carolina Aparicio, directora de un colegio canario que sufrió una agresión por parte de una madre. La docente contará su experiencia y las dificultades a las que se enfrentan los profesionales de la educación en su día a día.

Como es habitual, las cámaras ocultas de ‘Gente Maravillosa’ recrearán una situación de injusticia para conocer la reacción de quienes la presencian. En esta ocasión, varios alumnos tratarán de vengarse de una profesora por haberlos suspendido, sometiéndola a una situación de chantaje y acoso. Iván Torres será uno de los protagonistas de la cámara oculta, en la que no dudará en intervenir para defender a la docente.

El programa contará también con la participación virtual de más de 150 docentes, educadores sociales y representantes de asociaciones de madres y padres del alumnado (AMPA) de centros educativos de toda Canarias, que compartirán sus experiencias y opiniones sobre este problema.

Efecto Pasillo celebra 20 años de música

La visita de Efecto Pasillo servirá también para celebrar los 20 años de trayectoria del grupo canario. Durante el programa, sus integrantes repasarán algunos de los momentos más destacados de su carrera y recordarán el concierto que ofrecieron en la plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, con motivo de este aniversario.

Una semana más, ‘Gente Maravillosa’ vuelve a poner a prueba la solidaridad y la empatía de los ciudadanos ante situaciones de injusticia.