Volverá a escucharse cada sábado, de 7:00 a 8:00 de la mañana de la mano de Dani Mesa

Dani Mesa, conductor de ‘Gente Seria’.

Dicen que los sábados empiezan mejor con una sonrisa y en La Radio Canaria que no hay mejor despertador que ‘Gente Seria’. El programa de Dani Mesa, ‘Gente Seria‘ cumple su primer año en antena y lo celebra como mejor sabe: estrenando una nueva temporada para seguir acompañando a quienes se despiertan con la radio pública.

Durante estos meses, de 7:00 a 8:00 de la mañana, Dani y su equipo han demostrado que madrugar un sábado puede ser divertido: música enérgica, entrevistas distintas, buen humor y esa chispa que convierte la primera hora del finde en un ritual para empezar con las pilas cargadas.

¡Y la fiesta continúa! Desde el próximo sábado 20 de septiembre a la misma hora, ‘Gente Seria’ regresa a las ondas con todo su equipo para seguir regalando momentos únicos y que la audiencia empiece el fin de semana con muy buen humor. Una cita semanal donde la risa y la complicidad con los oyentes están garantizadas.

Dani Mesa: humor con sello propio

Dani Mesa no necesita presentación para quienes llevan años pegados a la radio. Más de una década lo avala en La Radio Canaria. Comenzó junto a Kiko Barroso en ‘Roscas y Cotufas’, y desde entonces ha colaborado con grandes profesionales como Mercedes Martín, Cristian Luis o Rebeca Paniagua.

En 2024 dio un salto decisivo: la creación de su propio programa. El equipo de ‘Gente Seria’ dirige y produce el morning show al que Dani Mesa le pone la voz y de este modo siguen imprimiéndole ese sello tan suyo basado en la naturalidad, frescura y humor. Porque si algo ha dejado claro ‘Gente Seria’ es que su nombre es pura ironía: aquí no hay solemnidad, sino una radio cercana, divertida y ¡para todos!.