El GES rescata a una senderista accidentada en Tinajo

Un helicóptero traslada a una mujer de 65 años tras sufrir una caída en la zona de Caldera Blanca

El helicóptero del GES rescató este lunes a una senderista de 65 años en Tinajo, Lanzarote. La mujer sufrió una caída accidental sobre las 14:03 horas en una zona de difícil acceso. Los servicios de emergencia evacuaron a la afectada al Hospital Doctor José Molina Orosa con un traumatismo moderado.

Imagen de archivo de un helicóptero del GES en una operación de rescate en el norte de Lanzarote. EFE/ Adriel Perdomo

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió una alerta urgente al mediodía. El aviso informaba sobre una senderista herida en el paraje natural de Caldera Blanca. La orografía del terreno complicaba el rescate de la víctima por medios terrestres.

Por este motivo, el 112 activó de inmediato al Grupo de Emergencias y Salvamento. Los rescatadores localizaron a la mujer desde el aire en un punto escarpado del municipio. El equipo del helicóptero realizó las maniobras necesarias para izar a la afectada.

Asimismo, los bomberos del Consorcio de Emergencias de Lanzarote colaboraron en el operativo. Efectivos de la Policía Local de Tinajo también apoyaron las labores de seguridad. Todos los recursos trabajaron de forma coordinada para agilizar la asistencia sanitaria.

Traslado y valoración sanitaria

La dotación de la aeronave trasladó a la senderista hasta una zona segura. Allí esperaba una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario. El personal sanitario evaluó el estado de la paciente de forma inmediata.

Según los facultativos, la mujer presentaba un traumatismo de carácter moderado en el momento inicial. Los técnicos estabilizaron la herida antes de iniciar el trayecto por carretera. La rápida actuación evitó complicaciones mayores tras el fuerte impacto de la caída.

Finalmente, la ambulancia evacuó a la senderista al Hospital Doctor José Molina Orosa. El centro hospitalario recibió a la paciente para continuar con las pruebas pertinentes. Las autoridades recuerdan extremar las precauciones al transitar por senderos volcánicos.