Gesua Gallifoco gana el primer premio del X Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus

La Fundación Internacional Alfredo Kraus (FIAK), organizadora del X Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus (X CICAK), junto al Cabildo de Gran Canaria, informa que la soprano italiana Gesua Gallifoco ha obtenido el primer premio del Concurso tras ser valorada por el jurado que ha presidido la soprano canaria Yolanda Auyanet, en una gala con público celebrada este sábado 27 de septiembre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.

El palmarés oficial del X CICAK lo completan la soprano Lina Tsiklauri, procedente de Georgia, que se hizo con el segundo premio, y la soprano italiana Jessica Ricci, que consiguió el tercer premio.

Premios especiales

Además de los premios oficiales, en la gala se hicieron entrega los siguientes premios especiales: el barítono Hae Kang, de Corea del Sur, hizo doblete en el certamen al conseguir los premios del público y al mejor intérprete de zarzuela, que concede el Legado Maestro Sergio Alonso CB; la soprano ganadora del segundo premio oficial, Lina Tsiklauri también hizo doblete al ser reconocida con el premio al mejor intérprete de ópera, concedido por la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino; y la mezzosoprano colombiana Paola Leguizamón, fue distinguida con el premio a la mejor intérprete belcantista, ofrecido por la Bodega El Grifo en su 250 aniversario.

Gala final

En la gala final del X CICAK participaron nueve cantantes, seleccionados entre los 82 concursantes valorados en las pruebas semifinales realizadas en el Auditorio Alfredo Kraus desde el domingo 21 al martes 23 de septiembre. Estos cantantes provenían a su vez de las pruebas preliminares celebradas en Madrid, Florencia y Las Palmas de Gran Canaria, además del grupo inscrito directamente a la semifinal por ser finalistas o ganadores de otros concursos internacionales de canto, tal como establecen las bases del X CICAK.

En total, en esta novena edición del CICAK la organización recibió 143 solicitudes provenientes de 31 países, tras el cierre de inscripciones realizado el pasado 30 de junio, lo que supone un récord de participación.

Los 9 finalistas

Los nueve finalistas que tuvieron la oportunidad de actuar en la gala final junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, que dirigió Óliver Díaz, son: Hae Kang (barítono / Corea del Sur), Lina Tsiklauri (soprano / Georgia), Vladyslav Tlushch (barítono / Ucrania), Gesua Gallifoco (soprano / Italia), Mattia Lee (barítono / Corea del Sur), Paola Leguizamón (mezzo / Colombia), JinHong Moon (barítono / Corea del Sur), Mónica Redondo (mezzo / España) y Jessica Ricci (soprano / Italia).

En la entrega de premios participaron el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales Méndez; la presidenta de la Fundación Internacional Alfredo Kraus, Rosa Kraus Ley; la presidenta del Jurado, Yolanda Auyanet, y los vocales; y los representantes de las entidades colaboradoras en esta edición, el director de la Fundación Martín Chirino, Jesús Castaño; la nieta del compositor granadino Francisco Alonso López en representación del Legado Maestro Alonso CB, Carmen Alonso Sánchez; y el propietario de Bodegas El Grifo, Fermín Otamendi.

Premios e invitaciones artísticas

Los tres premios oficiales concedidos por el X CICAK están dotados de 14.000, 12.000 y 10.000 euros, además de un diploma acreditativo y sendas medallas diseñadas por la nieta del tenor, Gara Martín Kraus.

A los mismos se suman los cuatro premios especiales: el Premio del Público al cantante más votado en la Prueba Final, con 2.500 € y diploma, ofrecido por el Excmo. Cabildo de Gran Canaria; el Premio al mejor intérprete de Ópera, con 2.500 €, medalla y diploma, ofrecido por la Fundación Martín Chirino de Las Palmas de Gran Canaria; el Premio al mejor intérprete de Zarzuela, con 2.000 €, placa y diploma, ofrecido por el Legado Maestro Alonso CB, y el Premio al mejor cantante belcantista, con 2.000 €, trofeo y diploma, ofrecido por la Bodega El Grifo.

Los finalistas tendrán también la posibilidad de ser invitados a audiciones y/o producciones, conciertos o recitales por parte de los miembros del jurado y los teatros que representan.