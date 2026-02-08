Giorgi Shermadini logra su vigesimosexto MVP en la ACB y amplía su récord histórico como jugador más premiado de la liga

Gio Shermadini elegido Mejor Jugador de la jornada por vigesimosexta vez en su carrera / La Laguna Tenerife

Giorgi Shermadini, pívot georgiano de La Laguna Tenerife, ha sido elegido por vigesimosexta vez en su carrera en España Mejor Jugador (MVP) de la jornada, por su gran actuación ante el Río Breogán en la décima fecha del calendario, que se cerró este domingo con la disputa del partido Dreamland Gran Canaria-Kosner Baskonia, aplazado en diciembre por la borrasca Emilia.

El interior del equipo canario anotó en los 29 minutos que estuvo en pista 18 puntos, con extraordinarios porcentajes de tiro. 7 de 8 en canastas de dos (88%) y un impecable 4 de 4 desde la línea de personal (100%). Además, forzó seis faltas personales, repartió 3 asistencias que se tradujeron en 7 puntos más para los suyos y capturó diez de los 29 rebotes que logró La Laguna Tenerife. Todo esto se tradujo en una valoración final de 34 créditos.

Con esta nueva designación Shermadini abre, aún más, la brecha con sus perseguidores. Ya que ningún otro jugador en la historia de la ACB ha conseguido llegar ni siquiera a las 20 designaciones de mejor jugador de la jornada.