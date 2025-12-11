Se da así luz verde a una partida presupuestaria hasta 2028 para el Sistema de Dependencia de los cabildos

El Gobierno de Canarias aprobó este miércoles una partida plurianual de 1.132,4 millones de euros para hacer frente a los convenios que dan cobertura al Sistema de la Dependencia en las islas durante el período 2025-2028.

A esta cifra hay que añadirle una aportación de 469,6 millones de euros provenientes de los cabildos insulares, con lo cual, el total de la inversión en el sistema de la dependencia y la discapacidad en Canarias alcanza los 1.602 millones de euros.

Reunión del Consejo de Gobierno de Canarias

Compromiso de Clavijo

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, señaló en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que se está «cumpliendo» uno de los compromisos que el presidente, Fernando Clavijo, fijó al inicio de la legislatura, «atender a las personas y ponerlas en el centro» de la gestión.

«Estamos atendiendo una deuda histórica que tiene también muy en cuenta al tercer sector, asegurando la estabilidad, unas reglas comunes y una financiación cierta para la red de atención a la dependencia y la discapacidad en todas las islas», apuntó.

Carácter retroactivo e igualdad territorial

Además, señaló que la cuantía aprobada contempla el compromiso de sostener todos los servicios previstos con precios actualizados y con carácter retroactivo a enero de este año.

Delgado indicó también que «el nuevo convenio de dependencia refuerza la igualdad territorial con criterios comunes de acceso a las listas de reserva y la acreditación obligatoria de las entidades del tercer sector, garantizando la misma calidad de atención en todas las islas».

En su opinión, «todo el procedimiento ha sido documentado y participativo, con la implicación de los cabildos y agentes del sector y estamos, sin duda, en un día histórico porque cumplimos con los planteamientos que nos habíamos trazado en materia de igualdad territorial, consolidando un sistema sociosanitario más justo, estable y sostenible».

Con el nuevo convenio de dependencia los servicios que presta directamente la Comunidad Autónoma dejan de figurar en los textos insulares. Es el caso de la teleasistencia, ya contratada por la Comunidad y, por tanto, eliminada de todos los convenios. También con la prestación de ayuda a domicilio especializada en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife. Ahora pasa a ser gestionada por el Gobierno de Canarias para asegurar criterios homogéneos y cobertura insular completa.

Precios a coste real

Además, los precios se actualizan a coste real, con un método de revisión basado en informes de costes insulares y en un estudio independiente.

De igual forma, se incorpora un protocolo sociosanitario que regula las altas hospitalarias y urgencias sociales, evitando pérdidas de financiación estatal y mejorando la coordinación con el sistema sanitario.

Delgado detalló que el presupuesto de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias para 2026 asciende a 837,7 millones de euros (+8,2 %), y podría alcanzar los 1.037 millones de euros al incorporar fondos externos.

La dependencia recibe el mayor impulso para el próximo año, con 387,4 millones de euros (+30,4 %), lo que significa más intensidad de cuidados y capacidad real para las personas dependientes y con discapacidad con el objetivo de garantizar la cobertura y la mejora de los servicios, comentó.