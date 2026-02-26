La iniciativa ‘Dinamiza Rural’ busca frenar la despoblación e impulsar el sector primario en 46 localidades de menos de 10.000 habitantes

El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) han renovado este jueves su compromiso para impulsar el desarrollo de los entornos menos poblados del archipiélago. Ambas instituciones han firmado un acuerdo que permitirá dar continuidad al proyecto ‘Dinamiza Rural’ a partir del mes de marzo.

Vídeo RTVC

Esta iniciativa cuenta con una dotación económica de 2,5 millones de euros, financiados directamente con fondos de la Presidencia del Gobierno.

El objetivo principal es promover el desarrollo económico, social y territorial en el medio rural y las medianías. Se trata de zonas donde se concentran los mayores desafíos vinculados al reto demográfico. El acto de firma se ha celebrado en la Casa del Vino, en el municipio tinerfeño de El Sauzal.

Oportunidades frente a la despoblación

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado durante su intervención que este programa demuestra que es posible generar actividad económica en los municipios pequeños.

Clavijo ha subrayado que la mejor respuesta frente a la pérdida de habitantes es «generar actividad, apoyar al sector primario«. De esta manera se crean condiciones para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en su propio municipio.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, ha incidido en el papel estratégico del sector primario.

Quintero recordó que las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras son esenciales para fijar población, generar empleo y preservar tanto el paisaje como la biodiversidad de las islas.

Alianza con 46 ayuntamientos

La presidenta de la FECAM, Mari Brito, celebró la consolidación de esta estrategia común entre administraciones. Brito apuntó que ‘Dinamiza Rural’ supone activar nuevas acciones que faciliten recursos, formación especializada y campañas de promoción para impulsar la competitividad en las localidades en riesgo demográfico.

El acuerdo suscrito cuenta con el aval de 46 ayuntamientos canarios de menos de 10.000 habitantes.

El alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez, ejerció de anfitrión y reconoció que este tipo de programas resultan vitales para que los municipios pequeños «sobrevivan y tengan las mismas oportunidades que los grandes».

Clavijo durante la jornada en la Casa del Vino / Presidencia del Gobierno

Casos de éxito: de la gastronomía al senderismo

El proyecto ‘Dinamiza Rural’, nació en 2025 y logró movilizar 2,14 millones de euros en su primer año de vida. Durante el pasado ejercicio se llevaron a cabo 145 actividades en todas las islas, destacando la organización de casi un centenar de ferias locales.

Durante la jornada de presentación, se expusieron algunos de los casos de éxito de la pasada convocatoria. Entre ellos destacó el proyecto ‘Raíces’ en Vallehermoso (La Gomera), centrado en rutas experienciales, y la iniciativa ‘Entre sabores y senderos’ desarrollada en Garafía (La Palma).