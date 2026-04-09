El plan definirá el modelo de transporte del Archipiélago para los próximos 30 años con un enfoque sostenible e inteligente

El Ejecutivo autonómico presenta el Documento Básico de Análisis y Diagnóstico de la Estrategia MOVIC. Pablo Rodríguez lideró este acto para establecer las bases del transporte regional hasta el año 2050. El proyecto busca mejorar la conectividad entre islas mediante el uso avanzado de datos y la participación de la ciudadanía.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El documento constituye el punto de partida para transformar el sistema de transporte en las ocho islas. Esta planificación establece metas claras en los horizontes temporales de 2030, 2040 y 2050. El Gobierno responde así a las dificultades propias de una región ultraperiférica y fragmentada.

Pablo Rodríguez definió la movilidad como un derecho esencial para todos los ciudadanos canarios. El consejero afirmó que el sistema debe ser accesible, eficiente y seguro para el territorio. Además, la estrategia optimizará las inversiones y coordinará los recursos con una visión integral.

Por su parte, el viceconsejero Francisco Javier González valoró el rigor técnico de este primer análisis. El texto actual refleja una evaluación real sobre los hábitos de desplazamiento de la población. El reto principal consiste en equilibrar la protección del entorno con la competitividad económica.

Diagnóstico basado en datos y tecnología

Los expertos utilizaron herramientas avanzadas como el análisis de telefonía móvil para estudiar la realidad insular. Este método permitió conocer con precisión los hábitos de movimiento en las zonas urbanas. La estrategia abarca de forma global el transporte terrestre, el marítimo y el aéreo.

MOVIC prioriza el refuerzo del transporte público y el impulso de la digitalización en el sector. El plan propone redes metropolitanas más competitivas para reducir el uso del vehículo privado. También contempla soluciones específicas para zonas dispersas como el transporte a la demanda.

El Ejecutivo alinea estas acciones con los compromisos internacionales de la Agenda 2030. El objetivo final busca reducir las emisiones contaminantes para mejorar la calidad de vida. La tecnología facilitará una gestión más eficiente de las mercancías y de las personas.

Participación ciudadana y sostenibilidad

La participación pública representa un pilar fundamental para el desarrollo exitoso de esta estrategia canaria. El equipo de trabajo realizó más de 12.000 encuestas en hogares, puertos y aeropuertos. La ciudadanía puede enviar sus propuestas ahora a través de la página web oficial.

El Gobierno organizará talleres presenciales en todas las islas para integrar las realidades locales. Cabildos, ayuntamientos y empresas colaborarán activamente en la redacción final del documento. El proceso garantiza que la estrategia responda fielmente a las necesidades de cada territorio.

La presentación destacó por ser la primera rueda de prensa «Net Zero» del Ejecutivo canario. Una empresa especializada compensará la huella de carbono mediante la creación de un bosque participativo. Foresta liderará estas acciones de reforestación y voluntariado ambiental en Gran Canaria.