El Gobierno de Canarias prevé iniciar en 15 días las obras del cuarto carril de la GC-1 en Telde

El Ejecutivo autonómico anuncia que los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 12 meses y una inversión cercana a los 10 millones de euros

El Gobierno de Canarias ha anunciado este viernes, durante la reunión del Consejo de Gobierno celebrada por primera vez en Telde, en Gran Canaria, con motivo del 675 aniversario de la fundación de la ciudad, que las obras para habilitar un cuarto carril en ambos sentidos de la GC-1 a su paso por el municipio comenzarán previsiblemente en un plazo de 15 días. La actuación tendrá una duración estimada de 12 meses y contará con una inversión cercana a los 10 millones de euros.

El Ejecutivo autonómico ha informado de que ya se ha firmado el acta de replanteo de la actuación, paso previo al inicio de los trabajos propiamente dichos.

La obra permitirá que la GC-1 gane un cuarto carril en ambos sentidos a su paso por Telde y contará con un plazo de ejecución de 12 meses. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha señalado que se trata de una actuación con un presupuesto cercano a los 10 millones de euros que permitirá mejorar la capacidad de la vía.

“Obra que también iniciamos, que tiene un plazo de ejecución de 12 meses, un presupuesto cercano a los 10 millones de euros, que va a mejorar la capacidad de la vía, que era un compromiso del Gobierno de Canarias. Con Telde, con la ciudad de Telde, pero también con el conjunto de Gran Canaria”, afirmó Rodríguez.

Canarias aprueba su primer reglamento para alojamientos turísticos al aire libre

Durante la reunión, el Gobierno de Canarias también ha aprobado el primer reglamento destinado a regular los campings, las autocaravanas y el resto de alojamientos turísticos considerados al aire libre. La normativa tiene como objetivo ordenar el sector y garantizar la seguridad jurídica de estas actividades, que quedan clasificadas en cinco modalidades.

La consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, explicó que la intención del Ejecutivo es establecer un marco común para el desarrollo de este tipo de actividad turística.

“Se trata de regular, de tener un estándar para que tanto la iniciativa pública como la iniciativa privada pueda desarrollar esta actividad calificada como turística en nuestro archipiélago”, señaló De León.

Primera reunión del Consejo de Gobierno en Telde

La reunión de este viernes ha sido la primera que el Consejo de Gobierno de Canarias celebra en Telde. El encuentro se ha trasladado a la ciudad grancanaria con motivo del 675 aniversario de su fundación.