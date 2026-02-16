Una subida del 3,1 % que supondrá un aumento de unos 37 euros mensuales

Gobierno y sindicatos firman el acuerdo para subir el salario mínimo a 1221 euros al mes, una subida del 3,1 % que supondrá un aumento de unos 37 euros mensuales. Entre los más beneficiados, los trabajadores canarios.

Vídeo RTVC

Con esta nueva subida, casi 2 millones y medio de trabajadores se beneficiarán de 1221 euros mensuales en 14 pagas.

Según Yolanda Díaz, Vicepresidenta segunda y ministra de trabajo y seguridad social, se vuelve a mejorar la vida de la clase trabajadora del país. De hecho, los más beneficiados de este incremento son las mujeres, los jóvenes y los trabajadores canarios.

La subida, una medida necesaria para los sindicatos

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, «estamos subiendo los salarios de las trabajadoras y los trabajadores, por tanto, el poder desde el punto de vista económico de comunidades autónomas, como Canarias de una manera muy especial»

Unai Sordo, secretario general de CC.OO «tiene que ser una pértiga para saltar a una mejora generalizada de los salarios en nuestro país». Sordo considera que es posible y necesaria. Añade además, que es una medida que están esperando la mayorías sociales en España.

Sánchez pide colaboración a la patronal

Ante el descuelgue de los empresarios en el acuerdo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pide a la patronal que «cumpla su parte, que paguen más, que se sienten con los sindicatos en la mesa de negociación colectiva y que vayamos a un aumento generalizado de los sueldos»

El texto se aprobará mañana en consejo de ministros y se aplicará de manera retroactiva a 1 de enero.

