Cientos de personas acuden a venerar a Puntallana a la Virgen de Guadalupe, patrona de La Gomera

La Gomera vive este lunes una de las jornadas más importantes de su calendario. Cientos de personas se desplazan hasta Puntallana para participar en los actos en honor a la Virgen de Guadalupe, patrona de la isla. Muchos lo hacen caminando, cumpliendo promesas o manteniendo una tradición familiar que se repite generación tras generación.

Misa solemne en honor a la Virgen de Guadalupe.

Desde primera hora de la mañana, peregrinos procedentes de distintos puntos de la isla emprenden el camino hacia la ermita. Algunos regresan cada año para agradecer favores concedidos; otros lo hacen para renovar una promesa o simplemente para mantener vivo un vínculo que forma parte de la identidad gomera.

La afluencia de visitantes obliga a habilitar medidas especiales de transporte. Debido a las dificultades de acceso a la zona, el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera vuelve a poner en marcha un servicio de guaguas para facilitar la llegada de los asistentes hasta Puntallana.

Una tradición que une a toda la isla

La celebración de la Virgen de Guadalupe trasciende el ámbito religioso. La patrona insular es uno de los principales símbolos de unión de La Gomera y cada año reúne a vecinos de los seis municipios en torno a una misma tradición.

Los actos centrales incluyen la eucaristía y la posterior procesión de la imagen por los alrededores de la ermita. Un momento especialmente esperado por los fieles, que acompañan a la Virgen entre cánticos, oraciones y muestras de devoción.

Peregrinación, música y folclore

La festividad forma parte de las Fiestas de Octubre, un programa que durante estos días combina actos religiosos, actividades culturales y propuestas musicales.

Cartel de las Fiestas de Octubre 2026 en honor a la Virgen de Guadalupe. Imagen cedida por el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera

Entre las citas destacadas de esta edición figuran el Festival Folclórico Virgen de Guadalupe, la Muestra de Artesanía, actuaciones musicales y diferentes actividades deportivas que convierten a San Sebastián de La Gomera en punto de encuentro para residentes y visitantes.

Aunque la gran Bajada de la Virgen se celebra cada cinco años, la cita de Puntallana mantiene intacto su poder de convocatoria. Una jornada marcada por la fe, las promesas y el reencuentro con una tradición que sigue muy presente en la vida de los gomeros.