El Cabildo mantiene gestiones con el Gobierno de España para desbloquear la situación y recuperar los itinerarios afectados. La isla recibió 113.000 cruceristas durante la pasada temporada, que marcó un récord

Una docena de escalas de cruceros previstas en el puerto de San Sebastián de La Gomera han quedado canceladas por la falta de un puesto habilitado para realizar los controles fronterizos. El Cabildo insular trabaja para resolver el problema mediante gestiones con el Gobierno de España, ya que la autorización de este tipo de instalaciones corresponde a la Administración estatal.

Imagen aérea del puerto de San Sebastián de La Gomera. Puertos de Tenerife

El presidente de la institución insular y secretario general de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, explicó este jueves que mantiene contactos con los ministerios implicados desde que conoció las restricciones. La prioridad, según señaló, es conseguir que los buques afectados vuelvan a incluir La Gomera en sus itinerarios.

Gestiones con Interior y Política Territorial

Curbelo indicó que mantiene conversaciones con el Ministerio del Interior y con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con quien ha hablado en cuatro ocasiones durante los últimos dos días.

En estas gestiones también participan el delegado del Gobierno en Canarias, el presidente de la Autoridad Portuaria y responsables de Puertos del Estado, con el objetivo de agilizar los trámites necesarios para recuperar las escalas.

El principal paso pendiente es la emisión de un informe del Ministerio del Interior, en el que debe intervenir la Policía Nacional. Este documento permitiría avanzar en la habilitación de un punto de control fronterizo en el puerto gomero para atender, entre otros, a los pasajeros procedentes de países ajenos al espacio Schengen.

Un informe técnico en el origen de las cancelaciones

El origen de las restricciones se encuentra en un informe técnico elaborado en Lanzarote hace unas semanas, a partir del cual comenzaron a cancelarse las escalas previstas en la capital gomera.

La falta de una instalación que permita realizar los controles fronterizos necesarios ha impedido mantener estas operaciones. Esta situación ha generado incertidumbre entre las empresas y los profesionales que dependen de la actividad crucerística.

El impacto económico de los cruceros en la isla

Curbelo recordó que La Gomera recibió 113.000 cruceristas durante la pasada temporada, que marcó un récord. También destacó la importancia de esta actividad para la economía insular.

El tránsito de pasajeros beneficia especialmente a las empresas de transporte, restauración e información turística, sectores que ahora afrontan las consecuencias de las cancelaciones.

El presidente del Cabildo expresó su confianza en que las gestiones permitan resolver la situación durante los próximos días. Y, de esta forma, recuperar la normalidad en el puerto de San Sebastián. Mientras tanto, la incertidumbre continúa entre los sectores económicos vinculados al turismo de cruceros.