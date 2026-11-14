La presencia de Turismo de La Gomera en este roadshow tiene como principal finalidad seguir reforzando el conocimiento del destino entre los profesionales del mercado nórdico

Turismo de La Gomera ha participado como visitante profesional en el AVIAREPS Nordic ‘Around the World’ Roadshow 2026, que se ha celebrado entre los días 9 y 12 de noviembre en las cuatro principales capitales nórdicas: Estocolmo, Oslo, Helsinki y Copenhague.

Imagen cedida Agencias.

La consejera insular de Turismo, Comercio y Consumo, María Isabel Méndez, ha destacado en una nota que, con esta participación, La Gomera busca avanzar en su estrategia de promoción exterior y en el fortalecimiento de su posicionamiento entre los profesionales del mercado nórdico, un ámbito de interés para la consolidación de «un modelo turístico ligado a la naturaleza, la sostenibilidad y las experiencias de calidad».

Conocimiento de las tendencias

De esta forma, la agenda comenzó en Estocolmo el 9 de noviembre, continuando en Oslo el día 10 y en Helsinki el 11, para finalizar en Copenhague el 12 de noviembre. La Gomera acudió al encuentro con el objetivo de mantener una presencia activa en el sector profesional nórdico y seguir avanzando en el conocimiento de las tendencias y oportunidades de este mercado.

Esta participación sigue la línea de trabajo desarrollado por Turismo de La Gomera en otros encuentros profesionales vinculados a los países nórdicos, entre ellos los workshops regionales de ANTOR en Noruega y Travel News Market, fortaleciendo las relaciones con intermediarios, prescriptores y agentes especializados.

Profesionales del mercado nórdico

La presencia de Turismo de La Gomera en este roadshow tiene como principal finalidad seguir reforzando el conocimiento del destino entre los profesionales del mercado nórdico, así como mantener y actualizar la relación con aquellos agentes y prescriptores que ya conocen la isla.

Durante las distintas jornadas, La Gomera ha prestado especial atención a la evolución de segmentos vinculados con la naturaleza, el senderismo, el bienestar y el turismo responsable, ámbitos especialmente alineados con la propuesta turística de la isla.

Asimismo, la participación ha permitido identificar posibles vías de colaboración y nuevas oportunidades de promoción para futuras acciones dirigidas a estos mercados, además de analizar cómo se están comercializando actualmente los destinos entre el público nórdico.

Oferta para viajeros

En los encuentros profesionales que se mantuvieron durante el roadshow, La Gomera puso en valor los principales atributos diferenciales de la isla, entre ellos su riqueza natural, su entorno marino, su gastronomía vinculada al producto local y su clima suave durante todo el año.

Asimismo, La Gomera se consolidaría ante el mercado nórdico como un destino de baja densidad turística, tranquilo y alejado de la masificación, con una identidad singular y una oferta especialmente adecuada para viajeros interesados en el turismo activo, el bienestar y las experiencias asociadas al concepto de slow travel.