Las cuentas reservan 9,8 millones para atender a mayores y personas dependientes, 7,7 millones para el transporte público y 1,8 millones para becas.

El Cabildo de La Gomera ha aprobado inicialmente un presupuesto de 93,57 millones de euros para 2027, lo que supone un incremento del 13 % respecto al ejercicio actual, con diez millones de euros adicionales. La propuesta, aprobada por el Consejo de Gobierno insular, prioriza la atención social, el transporte público, las ayudas educativas y el desarrollo económico de la isla.

El área de bienestar social contará con 16,23 millones de euros, de los que 9,8 millones se destinarán a la atención de mayores y personas dependientes en centros sociosanitarios, mientras que otros 1,3 millones se reservarán para ayudas sanitarias dirigidas a las familias.

Las cuentas también contemplan 7,7 millones de euros para el transporte público, que continuará siendo gratuito, y 7,9 millones para infraestructuras. En materia educativa, se incluyen 1,8 millones para becas, además de partidas para apoyar el transporte del alumnado y la adquisición de libros de texto.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, ha señalado que el objetivo es atender las necesidades de las familias, mejorar los servicios y generar oportunidades para la población de La Gomera. Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda, Cristina Ventura, ha explicado que la propuesta deberá completar su tramitación antes de su aprobación definitiva.

Las cuentas se encuentran ahora pendientes del plazo de presentación de enmiendas. Una vez concluido este trámite, deberán recibir la aprobación definitiva para que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2027.