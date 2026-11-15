La Variante de Vallehermoso avanza hacia una nueva fase con el próximo asfaltado de varios tramos de la vía

El alcalde de Vallehermoso, Emiliano Coello, destaca la importancia de los avances registrados en una actuación que considera fundamental

El Ayuntamiento de Vallehermoso ha constatado el buen ritmo al que avanzan las obras de la Variante de Vallehermoso, una infraestructura de especial relevancia para el futuro del municipio que afrontará en los próximos días una nueva fase de ejecución con el inicio de los trabajos de asfaltado en diferentes tramos de la vía.

Los avances también son significativos en el túnel, uno de los elementos técnicamente más complejos del proyecto, donde se ha completado gran parte de las actuaciones previstas y se continúa trabajando para culminar las fases pendientes. El progreso de esta infraestructura, junto con los próximos trabajos de asfaltado, supone un nuevo paso hacia la finalización de una obra largamente esperada por el municipio.

Avances registrados

El alcalde de Vallehermoso, Emiliano Coello, destaca la importancia de los avances registrados en una actuación que considera fundamental para mejorar las comunicaciones y las condiciones de seguridad vial, además de contribuir a una mejor organización de la movilidad en el entorno del casco.

En este sentido, desde el Consistorio se subraya que la Variante de Vallehermoso representa mucho más que una mejora de las comunicaciones, ya que su puesta en servicio permitirá abrir nuevas posibilidades para la planificación territorial y la gestión del suelo, favoreciendo futuras actuaciones vinculadas al desarrollo y la ordenación del municipio.

Planificación más adecuada

La nueva infraestructura supondrá, por tanto, un avance tanto desde el punto de vista de la movilidad como de las oportunidades que podrá generar a medio y largo plazo, facilitando una planificación más adecuada de los espacios y contribuyendo a mejorar las condiciones para el crecimiento y la actividad económica local.

No obstante, el Ayuntamiento recuerda que, pese al importante progreso de los trabajos, todavía quedan diferentes fases por ejecutar antes de que la infraestructura pueda considerarse definitivamente finalizada, por lo que será necesario continuar avanzando en las actuaciones pendientes.

Desde el Consistorio se valora positivamente la evolución de las obras y se destaca la importancia de seguir impulsando una infraestructura que está llamada a desempeñar un papel fundamental en el futuro de Vallehermoso, tanto por sus beneficios para la ciudadanía como por las nuevas oportunidades de desarrollo que podrá ofrecer al municipio.