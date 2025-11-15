Las jornadas han tratado los últimos descubrimientos de la neurociencia para avanzar en el bienestar de la sociedad

Gran Canaria celebra las terceras Jornadas Internacionales de Traumaterapia este fin de semana. Su objetivo es abordar el trauma, desde un punto de vista integral.

Imagen archivo RTVC.

Un encuentro que pone en común los últimos descubrimientos de la neurociencia para avanzar en el bienestar de la sociedad y, así, mantener el cuidado de la salud mental.

A lo largo de las dos jornadas se ha abordado cómo el trauma temprano configura la arquitectura emocional y fisiológica de la adultez. Así como los efectos transgeneracionales de guerras pasadas y presentes. Además del papel del cuerpo como escenario de las heridas psicológicas.

Ponentes en las sesiones

Entre los ponentes de esta edición figuran nombres de primer nivel como Paul Gilbert, creador de la Terapia Centrada en la Compasión; Diane Poole Heller, referente mundial en apego y trauma; Liliana Velarde, experta en hipnosis Ericksoniana o Esther Pérez y Pat Ogden, pioneras de la Psicoterapia Sensoriomotriz.