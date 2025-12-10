ConnectHeat Costa Canaria impulsa la primera comunidad energética renovable del sector turístico con una red de calor a través de un recurso de geotermia

Maspalomas, imagen de archivo

El sur de Gran Canaria tendrá la primera comunidad energética renovable en el sector turístico. La Federación de Empresarios de Hostelería, FEHT, Turismo de Las Palmas y el Instituto Tecnológico de Canarias ponen en marcha esta iniciativa denominada ConnectHeat Costa Canaria.

Pionero en Europa impulsa el proceso para la descarbonización de destinos turísticos maduros. En este caso comenzará con los establecimientos ubicados en una manzana de Playa del Inglés.

Este proyecto va encaminado hacia la creación de una red de calor basada íntegramente en energía renovable de recurso geotérmico.

Comunidad energética

La comunidad energética es una cooperativa sin ánimo de lucro, integrada por pymes turísticas, comunidades de propietarios, establecimientos alojativos, edificios residenciales y la propia FEHT.

Según los estudios técnicos del Instituto Tecnológico de Canarias, la red de calor permite alcanzar una cobertura renovable del 86 %, reduciendo más de la mitad de las emisiones actuales. Utilizan un sistema de bombas de calor agua-agua apoyadas en el recurso geotérmico.

El coste energético previsto para los usuarios será igual o inferior al que actualmente pagan por la energía térmica convencional.

La inversión total estimada asciende a 1,58 millones de euros, con un periodo de retorno de 8,5 años.

Los incentivos del programa estatal CE Implementa podrán cubrir hasta el 60 % del presupuesto, según el proyecto desarrollado por el ITC.

Según el presidente de la FEHT, José María Mañaricúa, este proyecto «demuestra que el compromiso del sector turístico con la sostenibilidad no se queda en las palabras: se traduce en hechos, inversiones y soluciones innovadoras con potencial para transformar la realidad».

Para Mañaricúa, ConnectHeat consolida «un modelo de colaboración público-privada que funciona cuando se orienta al interés general y puede replicarse en otros lugares».

Por su parte, el presidente de la comunidad energética y vicepresidente de la FEHT, Fernando Estany, destaca que esta iniciativa permite el acceso a recursos de energía renovable a comunidades de propietarios y pequeñas empresas.