Estas rutas comenzarán a estar operativas a partir de marzo y son vuelos de la compañía Norwegian

La compañía aérea Norwegian ampliará su programación con Gran Canaria a partir de la próxima primavera con el lanzamiento de dos nuevas rutas directas a las ciudades noruegas de Bergen y Stavanger, que se integran en la red de destinos que ofrece entre España y los países nórdicos.

Gran Canaria contará con dos nuevas rutas directas a Noruega. Imagen del Gobierno de Noruega

Según informó este jueves la aerolínea en un comunicado, la ruta a Bergen se inaugurará el 20 de marzo, mientras que la de Stavanger lo hará el 17 de abril, y ya están disponibles para su reserva.

Cinco rutas directas desde Gran Canaria

Ambas rutas operarán varias frecuencias semanales durante los meses de mayor demanda. La conexión entre Bergen y Gran Canaria ofrecerá vuelos los lunes y domingos al inicio y al final de la temporada, y los lunes durante el pico del verano.

Por su parte, la ruta Stavanger–Gran Canaria tendrá vuelos los viernes a lo largo de la temporada y sumará vuelos los domingos en las primeras semanas.

«Gran Canaria es uno de los destinos más valorados por nuestros clientes en Noruega y estamos encantados de poder ampliar nuestra oferta con dos nuevas rutas directas para el próximo verano», señaló la compañía noruega en la nota.

Imagen de Norwegian

Por otro lado, estas rutas también ofrecen a los pasajeros de Gran Canaria «nuevas oportunidades para viajar cómodamente al norte de Europa y descubrir algunos de los paisajes más emblemáticos de Noruega», señaló el director comercial de Norwegian, Magnus Thome Maursund .

De cara a la próxima temporada de verano, la compañía operará cinco rutas directas desde el aeropuerto de Gran Canaria, conectando la isla con Stavanger, Bergen y Oslo, en Noruega; Copenhague, en Dinamarca; y Estocolmo, en Suecia, lo que confirma la importancia estratégica de este aeropuerto dentro de la red de la compañía.