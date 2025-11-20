Gran Canaria contará con dos nuevas rutas directas a Noruega

Estas rutas comenzarán a estar operativas a partir de marzo y son vuelos de la compañía Norwegian
La compañía aérea Norwegian ampliará su programación con Gran Canaria a partir de la próxima primavera con el lanzamiento de dos nuevas rutas directas a las ciudades noruegas de Bergen y Stavanger, que se integran en la red de destinos que ofrece entre España y los países nórdicos.
Según informó este jueves la aerolínea en un comunicado, la ruta a Bergen se inaugurará el 20 de marzo, mientras que la de Stavanger lo hará el 17 de abril, y ya están disponibles para su reserva.
Cinco rutas directas desde Gran Canaria
Ambas rutas operarán varias frecuencias semanales durante los meses de mayor demanda. La conexión entre Bergen y Gran Canaria ofrecerá vuelos los lunes y domingos al inicio y al final de la temporada, y los lunes durante el pico del verano.
Por su parte, la ruta Stavanger–Gran Canaria tendrá vuelos los viernes a lo largo de la temporada y sumará vuelos los domingos en las primeras semanas.
«Gran Canaria es uno de los destinos más valorados por nuestros clientes en Noruega y estamos encantados de poder ampliar nuestra oferta con dos nuevas rutas directas para el próximo verano», señaló la compañía noruega en la nota.
Por otro lado, estas rutas también ofrecen a los pasajeros de Gran Canaria «nuevas oportunidades para viajar cómodamente al norte de Europa y descubrir algunos de los paisajes más emblemáticos de Noruega», señaló el director comercial de Norwegian, Magnus Thome Maursund .
De cara a la próxima temporada de verano, la compañía operará cinco rutas directas desde el aeropuerto de Gran Canaria, conectando la isla con Stavanger, Bergen y Oslo, en Noruega; Copenhague, en Dinamarca; y Estocolmo, en Suecia, lo que confirma la importancia estratégica de este aeropuerto dentro de la red de la compañía.