Gran Canaria espera una ocupación turística del 85 % esta Navidad

El invierno es la temporada alta para los complejos turísticos canarios

Gran Canaria espera una ocupación del 85 % esta Navidad en los establecimientos turísticos de la isla, similar a la del año pasado, indicó este miércoles el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, José María Mañaricúa.

Turistas en la Playa de Las Canteras. Imagen cedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

«Esperamos datos parecidos al año pasado, y por tanto, entendemos que este invierno que ha empezado en noviembre será un buen invierno», afirmó el presidente.

«El invierno es nuestra fortaleza, es el momento potente de Canarias como destino turístico, nuestra preocupación está más orientada hacia el verano, donde todo el Mediterráneo se abre y tenemos múltiples destinos competidores de muy buena calidad», añadió el presidente de la FEHT.

Por ello, el precio medio de los establecimientos turísticos canarios en los meses de mayo y junio desciende un 30 % en comparación de noviembre y diciembre.