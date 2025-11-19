El patrimonio arqueológico conservado gracias a los ciudadanos se podrá visitar en la exposición «Un compromiso común»

La exposición «Un compromiso común» reúne en el Cabildo de Gran Canaria una muestra de los materiales arqueológicos recuperados y documentados en los últimos años gracias a avisos de los ciudadanos al servicio de Patrimonio de la isla.

La conservación y protección del patrimonio arqueológico es una tarea conjunta en la que deben implicarse tanto los ciudadanos como las administraciones públicas, ha defendido el presidente del Cabildo, Antonio Morales, durante la presentación de la muestra.

Fechas de la exposición

La exposición se enmarca en las actividades organizadas bajo el lema ‘Un compromiso común. Patrimonio arqueológico y participación ciudadana’ y podrá visitarse en el Cabildo de Gran Canaria los días 13, 20, 27 de noviembre y 4 de diciembre mediante visitas guiadas.

Este compromiso común en defensa del patrimonio debe construirse desde el encuentro, la participación, la colaboración, la escucha, la accesibilidad, el aprendizaje mutuo, la inclusión, la responsabilidad, el respeto, la reflexión y el convencimiento de que se trata de una labor que nos permitirá mejorar como colectivo, según los promotores de la muestra.

Su intención es devolver a los ciudadanos el resultado de su participación activa en la protección del patrimonio arqueológico insular y explicar la información recuperada de unos contextos arqueológicos que, en más de un caso, corrían peligro de desaparición.

Para promover la conservación del patrimonio cultural y evitar su pérdida es necesario que la sociedad lo valore, pero los modelos tradicionales de gestión y tutela del patrimonio arqueológico no fomentan la participación directa ni activa.

En el caso concreto del patrimonio arqueológico, el artículo 2 de la Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico (Icomos, 1990) ya se proponía incluir la «participación activa de la población en las políticas de conservación del patrimonio arqueológico», pero hasta hace poco no se han puesto en marcha propuestas concretas en esta materia, algo que el Cabildo de Gran Canaria quiere revertir con iniciativas como esta muestra.