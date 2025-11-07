Gran Canaria Fashion and Friends une de nuevo moda, creatividad y talento en San Telmo

El Parque San Telmo en Las Palmas de Gran Canaria acoge este evento estratégico que combina pasarela, expositores, gastronomía y música

Vuelve una nueva edición del Gran Canaria Fashion and Friends. Desde este viernes y hasta el 9 de noviembre, el Parque San Telmo reunirá la creatividad, la moda y el emprendimiento local.

A lo largo de sus trece ediciones, el evento ha evolucionado hasta convertirse en un punto de encuentro de diseñadores, emprendedores y público. Su esencia combina creatividad con experiencia, ofreciendo desfiles, presentaciones, actuaciones y una variada oferta gastronómica.

Este año, el Parque San Telmo volverá a ser el escenario de esta gran celebración de la moda, la innovación y el espíritu emprendedor, acogiendo durante todo el fin de semana una amplia programación. Incluye una zona de pasarela, una zona de expositores y una zona picnic. En total, contará con 70 marcas participantes, 20 de ellas nuevas incorporaciones, junto con activaciones de patrocinadores y múltiples actividades de dinamización.

El Plan de Moda: la campaña 2025

Bajo el lema “El Plan de Moda”, la campaña de esta edición, creada por la agencia Caetsu Two bajo la dirección de Miguel Ángel Blanco, refuerza la identidad de Fashion & Friends como el encuentro que marca tendencias, impulsa el talento emergente y celebra la creatividad local.

La propuesta se centra en el momento previo a cada gran experiencia: la última mirada al espejo, ese “último check” que refleja confianza, ilusión y emoción. La campaña simboliza la conexión con nuestra mejor versión.

Fashion and Friends 2025

Para amplificar el mensaje, el evento contará con la participación de reconocidos creadores de contenido e influencers como @martaibrahim, @jose_leon_official, @anabravodelaguna, @deandarporcasa, @dr.rassuldiallo, @omayracazorla y @robertoherreratve, además de los talentos de Isla Influencia, @liobapaiz y @zulay_marrero.

Como novedad en esta edición, el evento incorpora las Fashion Talks, dos encuentros diseñados para acercar la experiencia profesional de la pasarela al público.

El viernes 7 a las 12:30 h, la charla “Runway beauty, makeup & hair” desveló cómo se construye la belleza de la pasarela y cómo trasladarla a la vida real. El equipo de maquillaje y peluquería de F&F compartieron técnicas, productos clave y trucos de backstage.

El sábado 8, también a las 12:30 h, será el turno de “La piel que habla”. Una charla directa a cargo del Dr. Rassul Diallo (@dr.rassuldiallo) para aprender a entender y cuidar la piel, desmontar mitos y reconocer señales importantes para una rutina efectiva.

Zona Pasarela

La pasarela de esta edición se ubica en una carpa de gran formato junto a las escaleras de acceso a la estación de guaguas, con capacidad para 200 asistentes por desfile. Peluquería y maquillaje estarán a cargo de JLH Peluquerías y Jennifer García Makeup.

La Zona Pasarela volverá a ser uno de los grandes atractivos de Fashion & Friends, ofreciendo una programación continua de desfiles durante todo el fin de semana. El viernes 7 abrirán Misielo (17:30 h), Tocló (18:00 h), IES La Minilla (18:30 h), Tour Man (19:00 h), Ruth.Rguez (19:30 h), MR&G Design / Pizco Repizco (20:00 h) y Morning Glori (20:30 h). El sábado 8 será el turno de Universo ADA (17:00 h), Arantxa Arenas Design (17:30 h), Farobag (18:00 h), Telaspinto (18:30 h), Holy Monkey Soulwear (19:00 h), Up&Go (19:30 h), 8IC (20:00 h) y Creaciones Huertas (20:30 h). El domingo 9 la programación comenzará al mediodía con Dvinia Rosem (12:00 h), L’Atelier del Mar (12:30 h), Impyris (13:00 h), Chacho-Chacha (13:30 h) y Saradibujando (14:00 h). Con propuestas que van desde firmas emergentes hasta proyectos educativos y marcas consolidadas, la pasarela refleja la diversidad creativa que caracteriza a Gran Canaria.

Zona Comercial

La zona de expositores reunirá a 70 marcas locales y regionales distribuidas en carpas abiertas por tres lados. La idea es ofrecer una visión fluida y atractiva del entorno. Entre las firmas participantes destacan nombres vinculados al programa Gran Canaria Moda Cálida. Algunas son Aurelia Gil, Chacho Svnrs, MR&G Design, Gianluca Urraso y Arantxa Arenas (FEDAC). En esta edición participarán 66 marcas de Gran Canaria, tres de Tenerife, una de La Palma y una de Lanzarote.

La zona comercial abrirá viernes y sábado de 12:00 a 21:00 horas y domingo de 12:00 a 19:00 horas.

Zona Picnic

El evento recupera el formato original de su popular zona picnic, un espacio para disfrutar de la música y la gastronomía en un ambiente relajado. Contará con la participación de La Inclusiva, El Allende, Malditas Smash Burgers, Las Margaritas Pizza, El Viajero, Experiencia Vermut y Cuptural Coffee. Todos los expositores gastronómicos cumplirán criterios sostenibles, utilizando productos locales, menaje reciclable y ofreciendo al menos una opción vegetariana.

La programación musical incluirá actuaciones de Gabriel Serrini, Zaida Jiménez y DJ Jia Miles el viernes 7. Yaris Rosa y Kilian Viera el sábado 8; y Susana Lang-Lenton y Qué Chimba el domingo 9. El horario de apertura será de 12:00 a 23:00 horas el viernes y sábado, y de 12:00 a 19:00 horas el domingo.

Acciones especiales y concursos

Fashion & Friends 2025 acogerá el III Concurso de Diseño del Mejor Stand, que premiará la estética y el uso de materiales sostenibles. También y el II Concurso a la Mejor Colección by Dorada Especial, que reconocerá la creatividad y coherencia estética de los desfiles. Las bases estarán disponibles en la web y redes sociales de Gran Canaria Moda Cálida.