Gran Canaria finaliza la reparación de los muros en la carretera entre Santa Lucía y Temisas

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda que dirige Augusto Hidalgo, ha dado por finalizadas las obras de reparación de los dos muros que sostienen un tramo de la carretera GC-550, entre el casco de Santa Lucía y el barrio de Temisas. La actuación, que ha contado con una inversión de 873.239 euros, ha permitido restituir la estabilidad estructural de la vía mediante la instalación de 56 bulones de acero que “cosen” ambos muros y garantizan su firmeza a largo plazo.

Los trabajos, ejecutados por la UTE formada por Aceinsa Movilidad y Cimentaciones y Arrendamientos, comenzaron en enero y han concluido hace unas semanas. La intervención ha incluido el gunitado de refuerzo, la colocación de una malla metálica, la instalación de 56 bulones de más de 11 metros que atraviesan la carretera de lado a lado y la reparación integral de la calzada, que se encontraba hundida y deteriorada en varios puntos. También se han repuesto las barreras de seguridad, renovado la señalización horizontal, y texturizado y coloreado los muros de color rojo para no romper la estética natural del paisaje que le rodea.

Novedad de la obra

La novedad de esta obra reside en la técnica constructiva elegida para la reparación, y es que este tramo de carretera fue ‘cosido’ con la instalación de más de medio centenar de barras de acero a través de los muros deteriorados que dotan a la estructura de la misma firmeza y estabilidad que la de una obra recién hecha. Este procedimiento, permitió que la carretera se pudiera utilizar mientras estaba en obras y, al mismo tiempo, disminuir su impacto ambiental al mínimo.

Con la obra ya concluida, la carretera GC-550 recupera su plena operatividad y garantiza la seguridad del tráfico en un punto que presentaba riesgo de colapso debido al abombamiento progresivo de los muros originales, construidos hace más de medio siglo.