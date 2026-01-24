El cierre se llevará a cabo del martes 27 al viernes 30 de enero, entre las 08.00 horas de la mañana y las 18.00 horas de la tarde

El Cabildo de El Hierro ha anunciado el cierre temporal de la carretera HI-500, el tramo que va desde el Balneario Pozo de La Salud hasta Arenas Blancas. Todo ello, por trabajos de asfaltado en el falso túnel de Pie de Bascos.

Informa. RTVC.

Las obras se llevarán a cabo del martes 27 al viernes 30 de enero, entre las 08.00 horas de la mañana y las 18.00 horas de la tarde. Durante este tiempo solo podrán circular vehículos de emergencia.

Imagen archivo RTVC.

Rutas alternativas

Se trata de una vía muy importante para la isla, especialmente para el turismo, ya que es uno de los accesos principales a zonas tan visitadas como La Dehesa, el Sabinar o el Faro de Orchilla, por lo que se recomienda a los conductores planificar otras rutas alternativas.