El proyecto ‘Garantía Juvenil 2024-2025’ prepara a jóvenes de difícil inserción laboral para encontrar empleo

El consejero de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria, Juan Díaz, ha participado hoy, junto a 55 jóvenes participantes del proyecto ‘Garantía Juvenil 2024-2025’, en una formación especial que ha tenido como epicentro el estadio Gran Canaria y con personal de la Unión Deportiva Las Palmas, en donde se les han impartido charlas con las que inculcar valores esenciales como fomentar el trabajo en equipo, la superación personal y la confianza.

Con el programa ‘Gran Canaria Garantía Juvenil 2024-2025’ la Corporación insular busca desarrollar una política activa de empleo de segunda oportunidad destinada a jóvenes desempleados, menores de 30 años, con escasa formación y activos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la que se combina formación y empleo en el cuidado y mantenimiento de zonas naturales y en el sector primario.

Acto en el Estadio de Gran Canaria

El acto especial de hoy en el Estadio de Gran Canaria, al que asistieron los 55 jóvenes de entre 16 y 30 años. Actualmente se encuentran inmersos y a punto de finalizar su formación en el proyecto Gran Canaria Garantía Juvenil. El acto comenzó con una charla llevada a cabo por Víctor Rivero, entrenador del equipo i+i de la UD Las Palmas. En ella, se habló de valores como los retos de superarse a sí mismos y a no sentirse limitados en ningún momento. Posteriormente, los jóvenes del proyecto pudieron disfrutar de una visita guiada por el estadio y visitar los vestuarios, gimnasio, salas de reuniones y otras estancias que usa habitualmente el equipo representativo.

“A través de una charla de empoderamiento y de empatía hemos buscado motivarlos a seguir trabajando. Tienen que seguir buscando políticas activas de empleo a través de las cuales puedan construir un proyecto de vida de cara al futuro”, explicó el consejero Juan Díaz.

El programa Gran Canaria Garantía Juvenil cuenta con un presupuesto de 2.098.445. De ese dinero, el Cabildo de Gran Canaria aporta 524.058 euros y los 1.574.387 euros restantes proceden de una subvención del Servicio Canario de Empleo. El proyecto tiene una duración de 12 meses.