La campaña del Cabildo de Gran Canaria ya tiene inscritas a más de 300 tiendas

Comprar en el comercio local supone un apoyo fundamental e indispensable para sostener la economía insular. Bajo esta premisa, el Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha una nueva campaña de bonos de consumo dirigida a la ciudadanía.

El objetivo principal de esta propuesta es incentivar las compras en los establecimientos de proximidad y arropar a los pequeños comerciantes.

Un respiro tras la cuesta de invierno

La Cámara de Comercio gestiona directamente esta iniciativa, que ofrece un gran atractivo para los clientes. Los consumidores que adquieran estos bonos podrán beneficiarse de descuentos de hasta el 50 % en sus compras.

La acogida del sector ha sido muy positiva y, hasta el momento, más de 300 tiendas ya se han adherido a la campaña. Con esta medida estratégica, las instituciones buscan ayudar a los negocios a superar el habitual bajón en la facturación que sufren tras finalizar el periodo de rebajas de invierno.

Dinamización clave para la isla

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha puesto en valor el impacto real que tienen este tipo de acciones en el tejido productivo. Además, Morales ha destacado que apoyar al comercio local, a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos significa, en definitiva, potenciar la dinamización social y económica de toda la isla.

El presidente de la Cámara de Comercio, Luis Padrón, ha incidido en el salvavidas que supone esta inyección económica para el sector. Padrón ha asegurado que el bono es una excelente manera de facturar y vender más, dando respuesta a una auténtica necesidad de supervivencia para el pequeño comercio grancanario.