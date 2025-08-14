El Cabildo insular sacó a licitación una planta solar fotovoltaica sobre el aparcamiento del Recinto Ferial de Agüimes

El Cabildo de Gran Canaria sacó este jueves a licitación una planta solar fotovoltaica sobre el aparcamiento del Recinto Ferial de Agüimes con la que el municipio se situará a la vanguardia, al tener la instalación ferial más sostenible de Canarias, según informó la institución insular en un comunicado.

Gran Canaria licita en Agüimes el recinto ferial más sostenible de Canarias / Imagen cedida por el Cabildo de Gran Canaria

El proyecto, que tiene un presupuesto base de 3.298.814,84 euros, se enmarca en el convenio de colaboración recientemente firmado con el Ayuntamiento de Agüimes para fomentar las energías renovables en espacios antropizados, aprovechando infraestructuras ya existentes para generar electricidad limpia y local.

Detalles de la instalación

La instalación, compuesta por 1.824 módulos de 540 Wp cada uno y 8 inversores de 100 kW, rendirá una potencia pico total de 984,96 kWp y 800 kW nominales. Por otro lado, la producción anual estimada alcanzará los 1.597.678,4 kWh, que equivalen al consumo medio de 458 viviendas.

Esta planta fotovoltaica permitirá evitar la emisión anual de 913,87 toneladas de CO₂, lo que equivale a plantar más de 57.000 árboles o recorrer 12,28 millones de kilómetros en vehículos eléctricos recargados con energía renovable.

Además, incorporará un sistema de acumulación de 2.000 kWh, equivalente al 45,8% de la producción diaria, que permitirá optimizar el uso de la energía producida.

La financiación combinará fondos propios del Cabildo de Gran Canaria y recursos procedentes del programa NextGenerationEU, gestionados por el Gobierno de Canarias, destinados a fomentar la implantación de energías renovables en estos espacios antropizados.