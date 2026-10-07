Gran Canaria lleva su sector hortofrutícola a Fruit Attraction 2026

El Cabildo participa por quinto año consecutivo en la feria internacional, donde reúne a más de 360 empresas y cooperativas y muestra la producción agrícola de la isla en Madrid

El Cabildo de Gran Canaria participa en Fruit Attraction 2026, que se celebra del 6 al 8 de octubre en IFEMA Madrid, con un espacio propio dedicado, por quinto año consecutivo, a dar visibilidad al sector hortofrutícola de la isla y facilitar la actividad profesional de las empresas y cooperativas participantes.

Stand de Gran Canaria en la Fruit Attraction 2026. Cabildo de Gran Canaria

Bajo el lema “Sector Primario de Gran Canaria: la isla de tu fruta”, la Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica ha organizado un espacio de 96 metros cuadrados que funcionará durante las tres jornadas como punto de encuentro para productores, empresas, clientes, proveedores y profesionales vinculados a la actividad hortofrutícola.

Fruit Attraction reúne este año a alrededor de 2.500 expositores procedentes de 78 países y prevé recibir a más de 121.000 profesionales de más de 150 países, lo que convierte Madrid durante estos tres días en uno de los principales puntos de encuentro internacional para el sector.

Más de 360 empresas vinculadas al sector

El espacio de Gran Canaria cuenta con la representación de más de 360 empresas, integradas en distintas entidades y organizaciones vinculadas a la producción y comercialización hortofrutícola de la isla.

Entre ellas figura la Federación de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas (FEDEX), junto a empresas asociadas como SAT Juliano Bonny, Cooperativa Coagrisan, SAT Nicolases, SAT Botija y Fresh Tom Export Ltd. También participan la Cooperativa Agrícola del Norte, Félix Santiago Melián – Agricultura, la Cooperativa del Campo de Sardina del Sur (COLICAM) y Grupo Hortícola Canario S.L.

En conjunto, las empresas y cooperativas representadas producen más de 77 millones de kilos de frutas y hortalizas al año, procedentes de más de 1.100 hectáreas de cultivo distribuidas por distintos puntos de Gran Canaria.

La oferta agrícola de la isla tendrá también una representación física en el recinto ferial. El stand contará con una muestra de aproximadamente 150 kilos de productos hortofrutícolas, entre los que figuran plátano, tomate redondo y cherry, pepino, mango, papaya y aguacate.

Productos de la isla y reuniones profesionales

El espacio permitirá además acercar a los visitantes otros productos agroalimentarios elaborados en Gran Canaria, con presencia de quesos artesanales, cervezas, sidras y vinos, ampliando así la representación de la producción alimentaria de la isla en la feria.

Más allá de la exposición de productos, la participación en Fruit Attraction ofrece a las empresas y cooperativas un espacio común para mantener reuniones profesionales durante las tres jornadas. El stand facilita los encuentros con clientes y proveedores, así como el contacto con potenciales nuevos socios comerciales, empresas logísticas y compañías relacionadas con los servicios que necesita la actividad hortofrutícola.

La presencia de Gran Canaria en esta cita permite al sector establecer contacto directo con productores, comercializadores, distribuidores y profesionales de la cadena agroalimentaria de distintos mercados internacionales. Durante los tres días, las empresas de la isla dispondrán así de un espacio compartido para presentar su producción, mantener encuentros profesionales e intercambiar contactos dentro de uno de los principales eventos internacionales del sector hortofrutícola.