Gran Canaria acogerá en octubre de 2026 grandes eventos musicales como WOMEX y Sonora con impacto cultural y económico

Gran Canaria se posiciona en FITUR como capital internacional de la música con WOMEX y Sonora

La isla de Gran Canaria se ha presentado en FITUR como capital de la música en el otoño de 2026 gracias a la celebración de WOMEX (Worldwide Music Expo) y el Festival Sonora, dos eventos de proyección internacional que convertirán a la isla y a Las Palmas de Gran Canaria en un referente del turismo cultural.

Durante la presentación, representantes del Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias destacaron el impacto cultural, económico y promocional de ambas citas, que desplegarán escenarios desde la Plaza de Santa Ana hasta la Playa de Las Canteras, integrando espacios urbanos y patrimoniales.

WOMEX 2026, que se celebrará del 22 al 26 de octubre, reunirá a más de 2.300 profesionales de un centenar de países, con unos 300 artistas y 60 conciertos, muchos de ellos abiertos al público.

Creación de alrededor de 450 empleos

La organización estima un impacto económico superior a 2,5 millones de euros y la creación de alrededor de 450 empleos.

Por su parte, el Festival Sonora, uno de los certámenes musicales más consolidados de Canarias, tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de octubre en la Plaza de Santa Ana, reforzando su papel como plataforma de lanzamiento del talento musical canario y su proyección internacional.

Ambos eventos refuerzan la alianza entre cultura y turismo como ejes de diversificación económica y posicionan a Gran Canaria como un destino capaz de acoger grandes citas culturales con identidad propia y vocación global.