Doscientos cincuenta jóvenes judokas toman parte en los Juegos de Gran Canaria infantil y cadete de judo en la Ciudad Deportiva de Gran Canaria

Gran nivel en los Juegos de Gran Canaria infantil y cadete de judo

La Ciudad Deportiva de Gran Canaria se convirtió en la sede de un nuevo encuentro con los Juegos de Gran Canaria, de las categorías infantil y cadete de judo. Con la participación de alrededor de 250 deportistas de veinte clubes de Las Palmas de Gran Canaria.

La instalación capitalina acogió el segundo ranking de judo, valedero para el campeonato Insular del próximo 1 de marzo. Con la presencia de ciento veinte judokas infantiles y ciento diez cadetes, quienes ofrecieron un gran espectáculo en los tres tatamis habilitados para el desarrollo, de manera simultánea, de más de doscientos combates de alto nivel. De la prueba del 1 de marzo saldrá el campeón que representará a la selección de Gran Canaria en el próximo Campeonato Autonómico.

El ambiente que se vivió en el Martín Freire, con las gradas pobladas de aficionados al deporte marcial, fue uno de los grandes aliciente de una jornada que se completó con combates vistosos y de alto nivel. Una respuesta sobresaliente del arbitraje y el compañerismo y la deportividad inherentes a una competición pensada para el aprendizaje. Además del crecimiento en los valores del respeto, la nobleza, el juego limpio, la competencia sana y el esfuerzo.

Futuro esperanzador con la base del judo canario

El director técnico de la Federación Canaria de judo, Alejandro Doblado, se mostró muy satisfecho con la respuesta de los más de 200 competidores en una jornada vibrante: “El nivel, la calidad y el trabajo de los judokas en estas dos categorías, infantil y cadete es cada vez mayor, y es para estar ilusionados y esperanzados con el futuro que tienen por delante, sin olvidar la premisa de la diversión y el disfrute por encima de todo”, aseguró.