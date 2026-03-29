La Ciudad Deportiva de Gran Canaria vive otra intensa jornada de judo con la participación de casi 200 jóvenes deportistas

Casi 200 jóvenes judokas brillan en la Ciudad Deportiva de Gran Canaria

La Ciudad Deportiva de Gran Canaria albergó el 2º Ranking Federado de los Juegos de Gran Canaria en las categorías benjamín y alevín con la participación de casi 200 deportistas, de diferentes pesos, y de más de una decena de clubes de la isla redonda en un encuentro de alto nivel técnico enfocado en la formación, el respeto y el compañerismo.

En la categoría benjamín compitieron 99 deportistas, de los años 2016 y 2017, mientras que en la alevín tomaron parte 93 jóvenes judokas, de los años 2014 y 2015. La suma total de medallas superó el centenar en una competición clave para la promoción y el desarrollo del deporte base.

El sistema de Ranking Puntuable consta de tres torneos oficiales. Los tres primeros clasificados de cada categoría de peso obtienen una puntuación determinada para determinar al judoka más regular con el mayor número de puntos.

Fomentar los valores del judo, el principal objetivo

El sistema de competición refuerza la constancia y la continuidad sobre el tatami y los objetivos que se persiguen son transmitir el carácter competitivo, fomentar el compromiso de los deportistas con la competición y con su proceso de formación, potenciar el aprendizaje, entendiendo la competición como una herramienta de mejora técnica, táctica y emocional, premiar la regularidad por encima de resultados aislados, favorecer la planificación deportiva a medio plazo, y el aspecto más importante, impulsar valores propios del judo, como el esfuerzo, el compañerismo y el respeto.

El presidente de la Federación Insular de judo de Gran Canaria, Domingo Afonso, subrayó “la importancia y necesidad de crear un espacio donde promocionar el judo en edad de formación, a través de la convivencia, la humildad, la camaradería y la diversión como valores principales”, antes de asegurar que “el judo en Gran Canaria seguirá trabajando para que la cantera tenga el reconocimiento y la visibilidad que se merece”.

Por su parte, el director técnico de la Federación Canaria de judo, Alejandro Doblado, calificó de “extraordinaria y espectacular” una jornada destinada “al disfrute de la base con deportistas que derrochan talento y esfuerzo. Muchos de ellos ya participan en Copas de España y en eventos de ámbito nacional y eso permite que el nivel de la competición aumente”, señaló.

La próxima cita, también en la Ciudad Deportiva de Gran Canaria, será la tercera y última del calendario y servirá para definir a los campeones insulares en las distintas categorías de peso.