Más de 400 judokas de una veintena de clubes participaron en los Campeonatos Insulares de los Juegos de Gran Canaria, en una cita que destacó por su alto nivel, espíritu deportivo y preparación para las finales regionales en Teguise

El judo en Gran Canaria vive una apasionante doble jornada en la Ciudad Deportiva de Gran Canaria

El judo en Gran Canaria celebró el Campeonato Insular de los Juegos de Gran Canaria, en las categorías infantil y cadete. Además, del ranking de los Juegos Insulares del Cabildo de Gran Canaria con una participación superior a los 400 judokas de más de veinte clubes de la isla redonda. Ambos torneos se celebraron en la Ciudad Deportiva de Gran Canaria.

La jornada sabatina comenzó con la puesta en escena de un total de 220 pequeños grandes deportistas, masculinos y femeninos, de la categoría benjamín. Que regresaron al tatami para seguir adquiriendo experiencia, aprendizaje y valores, en el marco de los Juegos de Gran Canaria.

Por otro lado, una representación superior a 200 judokas vivió el Campeonato Insular de los Juegos de Gran Canaria, infantil y cadete. Con el aliciente de configurar el equipo que representará a Gran Canaria, el próximo 14 de marzo, en las finales del Campeonato de Canarias de Deportes en Edad Escolar. Este torneo se llevarán a cabo en el municipio lanzaroteño de Teguise. De la cita de Lanzarote saldrá la nómina de competidores que representará a Canarias en el Campeonato de España de Judo en Edad Escolar, en Palma de Mallorca.

Balance positivo

Para el director técnico de la Federación Canaria y de la Insular de Gran Canaria de Judo, Alejandro Doblado: “las jornadas que hemos vivido este sábado y domingo han sido espectaculares, siempre pensando en el apoyo al deporte base y al judo más auténtico. La participación ha sido muy elevada. El nivel de los competidores va a más con cada actividad o competición que organiza la Federación de Gran Canaria”. También enfatizó en la importancia del reparto equitativo del medallero: ”Prácticamente todos los clubes que tomaron parte lograron medalla y los éxitos estuvieron muy repartidos. Ahora toca trabajar en el desafío que supondrá organizar las finales de los Campeonatos Escolares en Teguise, en apenas dos semanas”.