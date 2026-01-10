Gran remontada del CD Tenerife Femenino B ante el Real Oviedo

El CD Tenerife Femenino B se impuso por 4-2 al Real Oviedo en un tramo final del partido trepidante con el doblete de Noelia Salazar y los goles de Lara González y Méndez

La Primera Federación Femenina volvió a hacer vibrar a la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez. El CD Tenerife Femenino B recibió a un Real Oviedo, tan ofensivo como exigente en defensa, que desde el principio mostró sus intenciones con un doblete de Mbappé en la primera parte. Aun así, las locales supieron reponerse en la recta final del encuentro y quedarse con los tres puntos gracias los tantos de Lara González y Méndez, así como un doblete de Noelia Salazar con dedicatoria especial tras el reciente fallecimiento de su padre y por el que se realizó un minuto de silencio al inicio del partido.

Del 0-2 al 4-2 en los minutos finales

En los primeros compases del encuentro el cuadro visitante supo sacar rédito de su primera ocasión clara dentro del área, siendo Mbappé la encargada de abrir la lata a favor de las suyas en el minuto 7. Las blanquiazules se mantuvieron en la pugna, buscando su camino hacia el gol presionadas por un rival intenso. Aun así, la delantera camerunesa volvió a encontrarse con el tanto con un tiro certero en las proximidades del área pequeña, poniendo el 0-2 en el 31 para varapalo de las locales, que volvieron a vestuarios dispuestas a reponerse y encarar un encuentro que se volvió cuesta arriba.

La segunda parte subió aún más el voltaje y las blanquiazules demostraron coraje y garra con Salazar como protagonista, quien logró superar las líneas del Real Oviedo y poner el 1-2 para devolver a las de Albéniz a la pugna. Un tanto especial que, además, añadió más energía a un conjunto tinerfeño que solo estaba comenzando a remar. Lara González insufló aún más carácter al equipo tras poner el empate en el minuto 82 el 2-2 desde el área y desatar una remontada que continuó poco después Méndez tras superar a la guardameta rival y marcar sin dificultad el tercero. Cuando ya parecía que el marcador no volvería a moverse, Salazar aprovechó un libre directo cerca del área para definir y sentenciar con el 4-2 desatando la euforia entre los presentes tras la titánica remontada que protagonizaron las blanquiazules en su feudo.