El accidente implica a una unidad de Lanzarote Bus y dos de Intercity Bus. Dos conductores han sido trasladados al hospital con heridas de carácter leve

Grave accidente entre tres guaguas en una carretera de Lanzarote. Emergencias Lanzarote

La carretera LZ-2, una de las principales arterias del sur de Lanzarote, se encuentra actualmente cerrada al tráfico tras registrarse un aparatoso accidente este domingo.

En el siniestro se han visto involucradas tres guaguas: una perteneciente a la flota de Lanzarote Bus y dos a la compañía Intercity Bus. Según las primeras informaciones, el balance provisional de víctimas se salda con dos conductores heridos leves, quienes se trasladaron a un centro hospitalario para su valoración.

El incidente ha tenido lugar en el tramo que conecta el pueblo de Yaiza con Playa Blanca, en dirección sur. Debido a la envergadura de los vehículos implicados y para facilitar las labores de asistencia, las autoridades han procedido al corte total de la calzada.

Grandes retenciones

Como alternativa, se está realizando el desvío del tráfico a través de la carretera LZ-701, por lo que se pide a los usuarios de la vía que extremen la precaución y sigan las indicaciones de los agentes.

En el lugar del suceso ya se encuentran trabajando efectivos de la Policía Local de Yaiza y agentes de la Guardia Civil del puesto de Yaiza.

El operativo se mantiene a la espera de la llegada de los Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote para asegurar los vehículos, así como de la Guardia Civil de Tráfico, que se encargará de realizar el atestado correspondiente y coordinar la retirada de las guaguas de la calzada.