Grave un surfista tras un accidente en una playa de Fuerteventura

Un surfista de 47 años y nacionalidad polaca ha sido trasladado este martes en estado grave al Hospital General de Fuerteventura tras sufrir un accidente en Piedra Playa, en el municipio de La Oliva.

Imagen de surfistas en Piedra Playa, en Fuerteventura. Fotografía: Go fuerteventura

Un golpe en la espalda

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió a las 16:37 horas una alerta en la que se comunicaba que el personal de salvamento había rescatado a un surfista con signos de ahogamiento incompleto.

Hasta el lugar se desplazó personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC). También un médico y un enfermero del Centro de Salud de Corralejo, que atendieron al afectado.

El hombre presentaba signos de ahogamiento incompleto y un traumatismo grave en la espalda.

Tras ser estabilizado, fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura.

En el operativo también participaron los bomberos, mientras que la Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias correspondientes.