Los Grizzlies de Aldama pierden frente a los vigentes campeones de la NBA

Una buena primera parte del conjunto del grancanario no impidió que los Thunder remontaran y se llevaran la victoria
Los Oklahoma City Thunder vencieron este domingo por 114-100 a los Memphis Grizzlies del jugador grancanario Santi Aldama, a pesar de ir por delante en el segundo cuarto por 19 puntos. No fue hasta los últimos instantes del tercer cuarto que Oklahoma City logró ponerse por delante.
Santi Aldama, que salió como suplente, aportó 12 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias, 2 tapones y un robo donde los porcentajes en el tiro exterior son el único aspecto a mejorar para el alero canario en este inicio de temporada.
Inicio de temporada difícil
Shai Gilgeous-Alexander lideró a los campeones con 35 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 2 robos, mientras que Ajay Mitchell y Chet Holmgren anotaron 21 cada uno. Isaiah Hartenstein firmó un doble-doble con 18 puntos y 13 rebotes.
Para los Grizzlies, el máximo anotador fue Jaren Jackson Jr. con 17 puntos, mientras que el novato Cedric Coward termimó con 13 puntos y 10 rebotes. Este último, seleccionado en el número 11 del último draft, sigue dejando buenas sensaciones de una potencial estrella en la NBA.
Los Grizzlies registran un balance de 4 victorias y 7 derrotas en este inicio de la temporada 2025/26, un comienzo marcado por las polémicas vinculadas al base Ja Morant y sus encontronazos con el entrenador Tuomas Iisalo.