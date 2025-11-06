Los Grizzlies de Aldama pierden frente a unos Rockets en racha

El equipo del canario registra cuatro derrotas seguidas a pesar de la vuelta de Ja Morant

Los Memphis Grizzlies del grancanario Santi Aldama perdieron 109-124 frente a unos Houston Rockets en racha, que ya suman cinco victorias consecutivas.El equipo de Tennessee estuvo en desventaja durante todo el partido (excepto en el minuto inicial) y prolongó su racha negativa con cuatro derrotas consecutivas.

El canario fue el segundo máximo anotador del equipo con 16 puntos, a pesar de un pobre 20 % en triples, y fue clave en la defensa de la máxima estrella de los Rockets, el veterano Kevin Durant, que únicamente anotó 11 puntos con un 27,8 % de acierto en tiros de campo.

Ja Morant volvió al terreno de juego tras cumplir un partido de suspensión, impuesta por los comentarios inapropiados que realizó en el vestuario al entrenador de su equipo, el finés Tuomas Iisalo. El polémico base fue el máximo anotador de su equipo, con 17 puntos en su casillero.

Por otro lado, el joven Amen Thompson, un portento físico con grandes aptitudes defensivas, fue el mejor de los tejanos con 28 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias. También destacó el partido del pívot turco Alperen Sengun con 20 puntos y 16 rebotes.