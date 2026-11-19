El lanzamiento de Grand Theft Auto VI provoca una avalancha de compras en las islas, mientras los pequeños comercios cuestionan las estrategias de venta de las grandes compañías

La llegada de Grand Theft Auto VI (GTA 6) este jueves, 19 de noviembre, ha desatado una auténtica fiebre entre los aficionados a los videojuegos. La distribuidora en Canarias se ha quedado sin existencias tras vender 25.000 unidades, una cifra que no refleja la totalidad de la demanda.

Las estimaciones apuntan a que más de medio millón de personas en Canarias podrían conectarse para disfrutar del esperado videojuego. Un lanzamiento que ha generado una enorme expectación entre los seguidores de la saga desarrollada por Rockstar Games.

Los establecimientos especializados también han notado el aumento de la demanda. Algunos comerciantes aseguran que, desde el miércoles, recibían clientes interesados en adquirir el juego cada cinco o diez minutos.

El lanzamiento de GTA 6 dispara las solicitudes de días libres

La expectación por GTA 6 también ha llegado al ámbito laboral. Según un informe de la plataforma de recursos humanos Remote, las solicitudes de días libres en España han aumentado un 44 % respecto al mismo día del año anterior.

Algunos aficionados han reorganizado sus obligaciones para poder disfrutar del videojuego desde su lanzamiento. «He adelantado mis cosas para yo cogerme el día libre», explica uno de los jugadores.

El fenómeno refleja la dimensión que ha alcanzado una de las sagas más populares de la industria. Su nueva entrega llega trece años después del lanzamiento de GTA V.

Los comercios canarios critican la venta directa del fabricante

Sin embargo, el estreno también ha generado malestar entre los pequeños establecimientos especializados. Los comerciantes cuestionan que las grandes compañías prioricen la comercialización directa, lo que limita las oportunidades de venta de los negocios locales.

«Que una persona tenga que mantener un negocio, tenga que mantener sus empleados y le digan no vas a tener determinados productos porque esto lo vendemos el fabricante, que es la papa dulce, como decimos los canarios, ¿no?», lamenta uno de los afectados.

Entre los consumidores también hay voces críticas con determinadas estrategias comerciales. Algunos cuestionan la distribución digital y la ausencia de discos físicos en determinados formatos.

«Creo que está sobrehypeado. El hecho de que no vengan un disco, ese tipo de prácticas de Sony, pues no me parecen buenas para el consumidor», señala otro aficionado, que ha decidido no comprarlo.

Preocupación por el acceso de menores a GTA 6

Otro de los aspectos que genera debate es el acceso de menores de edad a GTA 6, un videojuego recomendado exclusivamente para mayores de 18 años por su contenido violento y adulto.

«Es un juego que tiene violencia. Para niños no lo veo», advierte uno de los entrevistados, que expresa su preocupación por los valores que pueden transmitir determinados contenidos.

Las críticas contrastan con el enorme éxito comercial del título. Según las estimaciones de la consultora Sensor Tower, GTA 6 ya había superado los 17 millones de copias digitales vendidas en todo el mundo antes de su lanzamiento oficial.

El estreno se perfila así como uno de los acontecimientos más importantes del año para la industria del videojuego, con una repercusión que trasciende las pantallas y alcanza al comercio y al ámbito laboral.