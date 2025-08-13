Una de las guaguas municipales de la capital grancanaria circula desde hoy con el rotulo «Paremos el Genocidio. Solidaridad con Palestina”

Una guagua municipal de Las Palmas de Gran Canaria lleva un rotulo en apoyo al pueblo palestino y contra el genocidio. Un mensaje que circula a partir de este jueves promovido por la Plataforma Canarias por Palestina y con el apoyo del Cabildo insular y el ayuntamiento capitalino.

Informa: RTVC.

La imagen fue diseñada por el joven arquitecto, Asier Centol, forma parte de una campaña de solidaridad que recorrerá las calles de la ciudad.

Esta campaña es apoyo al pueblo palestino asediado por las tropas israelíes. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El vehículo de 18 metros de la empresa municipal de transporte lleva el mensaje: “Paremos el genocidio. Solidaridad con Palestina”. Otras líneas llevarán este lema coincidiendo con las de mayor afluencia de la red.

El concejal de Solidaridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, ha destacado en la presentación, “nosotros, con todos los recursos disponibles, no vamos a parar de denunciar este genocidio y estos crímenes de guerra».

Más de 60.000 personas han muerto en Gaza desde que comenzó el asedio del ejercito israelí en octubre de 2023. Las autoridades de Gaza no distinguen entre civiles y combatientes de Hamás al informar las cifras de víctimas, pero la Organización de Naciones Unidas ha denunciado que la mayoría de las muertes son mujeres y niños.

(20″-33″)TOTAL2: JORGE HALABY. MIEMBRO PLATAFORMA CANARIAS PALESTINA