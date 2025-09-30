Casi 8.000 usuarios han probado la nueva guagua turística de Santa Cruz de Tenerife para recorrer los puntos de interés de la isla

La guagua turística de Santa Cruz de Tenerife registra casi 8.000 usuarios en su primer mes

Recorrer la capital tinerfeña desde otra perspectiva ya es posible gracias a la nueva guagua turística, un servicio que ha despertado gran interés entre visitantes y residentes. En su primer mes de funcionamiento, cerca de 8.000 personas han disfrutado de esta experiencia que combina movilidad y descubrimiento cultural.

La ruta ofrece un recorrido por algunos de los espacios más emblemáticos de Santa Cruz, con paradas en puntos de referencia como el Auditorio de Tenerife o el Estadio Heliodoro Rodríguez López, símbolos de la vida cultural y deportiva de la ciudad.

Descuentos para residentes

Además, el servicio no solo está pensado para turistas. Los residentes cuentan con tarifas reducidas, lo que abre la posibilidad de redescubrir Santa Cruz desde una óptica diferente y asequible.

La iniciativa busca reforzar la oferta turística de la ciudad y, al mismo tiempo, fomentar que los propios canarios puedan disfrutar de sus rincones más icónicos con comodidad y accesibilidad.