GuaguaGomera edita un folleto bilingüe que actualiza la información sobre todas sus rutas

RTVC / Europa PRESS
El folleto de GuaguaGomera incluye un mapa insular de líneas, la relación detallada de rutas y trayectos, el número identificativo de cada parada

Imagen cedida.

GuaguaGomera, la empresa pública de transporte de viajeros por carretera del Cabildo de La Gomera, ha editado un nuevo folleto informativo, en español e inglés, que recoge de forma clara y accesible toda la información actualizada sobre las rutas de guaguas que operan en la isla.

El folleto incluye un mapa insular de líneas, la relación detallada de rutas y trayectos, el número identificativo de cada parada y los teléfonos de contacto y atención a la ciudadanía, con el objetivo de facilitar el uso del transporte público tanto a residentes como a visitantes.

Información necesaria

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, ha detallado que la actuación se enmarca en la apuesta de la empresa pública por un modelo de movilidad más accesible, ordenada y sostenible, donde la ciudadanía disponga de toda la información necesaria para planificar sus desplazamientos.

Ha precisado, asimismo, que el nuevo material ha sido diseñado con criterios de claridad, legibilidad y sencillez, incorporando iconografía intuitiva y una estructura homogénea en todas las rutas, de manera que el usuario pueda localizar rápidamente la información sobre su línea y paradas.

Puntos de afluencia

Detalla el Cabildo que el folleto se distribuirá en los principales puntos de afluencia de viajeros, como oficinas ubicadas en las estaciones de guaguas, la red insular de Oficinas de Turismo, y establecimientos colaboradores del sector turístico y de servicios.

De igual modo, la información del folleto también estará presente en los canales digitales de GuaguaGomera (www.guaguagomera.com y redes sociales), reforzando así la transparencia y la actualización permanente de los datos relacionados con el servicio de transporte público.

