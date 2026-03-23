El CV Guaguas busca tumbar al Perugia para soñar con la Final Four de Liga de Campeones

El Guaguas desafía al Perugia en los cuartos de final de la Liga de Campeones / CV Guaguas

El Club Voleibol Guaguas afronta este martes por segunda vez en su historia unos cuartos de final de la Liga de Campeones. Con el sueño en la retina de «alcanzar la final a cuatro europea». Aunque para ello deberán doblegar al campeón de Europa y del mundo, el Perugia italiano.

Desafío europeo

En la rueda de prensa previa al encuentro de ida (este martes a las 19:00 horas en el Gran Canaria Arena), el presidente de la entidad amarilla, Juan Ruiz, ha admitido que será «muy difícil» y vaticinó un 30 % de posibilidades. Pero apeló a la casta mostrada por el Guaguas, quienes ya los llevaron al quinto set en la fase de grupos sin el argentino Nico Bruno, para poner en apuros a los transalpinos.

Ruiz ha puesto en valor que el conjunto grancanario se encuentre entre los ocho mejores equipos de Europa, «con lo que eso supone para una isla canaria». Pero se ha mostrado ambicioso y ha apelado a pelear por el «sueño» de llegar a una final a cuatro en la máxima competición europea.

El máximo mandatario del club ha asegurado que espera que sea «la mejor entrada que ha habido nunca en el voleibol español». Además, ha puesto sus esperanzas en superar los 7.500 espectadores en un encuentro que todos en la caseta consideran el «más importante de la historia de la entidad».

«La expectación está siendo muy grande. El Guaguas no ha regalado entradas, las empresas patrocinadoras han comprado entradas y las hemos enviado a clubes, colegios y asociaciones. Tendremos el aliciente de tener una cancha repleta, y los jugadores darán el cien por cien de sus posibilidades«, ha zanjado Juan Ruiz.

Mentalidad ganadora

Para el colocador Miguel Ángel de Amo, llegar a estas rondas con el Guaguas es «una motivación extra» a la que llegan sin la presión a la que están acostumbrados de ser los máximos favoritos. «Los dos partidos más fáciles de jugar que he tenido fueron precisamente ante el Perugia».

El madrileño ha resaltado el «respeto» que se han ido ganando en Europa a lo largo de la temporada. Además, ha apelado a ser capaces de mantener igualados los sets para que salgan «las pequeñas oportunidades» a partir del 20-20 para dañar a los vigentes campeones de la Liga de Campeones y del Mundial de Clubes.

Ganas de hacer historia

El capitán del Club Voleibol Guaguas, Jorge Almansa, ha admitido que el vestuario está «entusiasmado y con unas ganas extras de conseguir algo grande» ante un rival que hace cinco o seis años era “impensable» tener en España.

«Cada año hemos ido teniendo el partido más importante de la historia del club. Se han dado unos pasos increíbles en el proyecto, todo se está haciendo muy bien. Habla genial de lo que se está consiguiendo. Hay que seguir creyendo y estos partidos nos van a hacer crecer», ha reflexionado.

Con la previsión de una gran entrada en el Gran Canaria Arena. El cartagenero ha alentado a la afición a llenar las gradas y empujar al equipo en la difícil tarea de sacar un resultado positivo antes de la vuelta en Italia. Que tendrá lugar el miércoles, 1 de abril, a las 19.30 horas (hora canaria).