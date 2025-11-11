Las Palmas de Gran Canaria incorpora diez nuevos vehículos eléctricos a la flota de Guaguas Municipales

Guaguas Municipales cuenta con diez nuevos vehículos eléctricos

Con el objetivo de avanzar hacia un modelo de transporte más sostenible, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha incorporado diez nuevos vehículos eléctricos a la flota de Guaguas Municipales.

Estos nuevos vehículos facilitarán la maniobrabilidad en los recorridos habituales que conectan los distintos barrios de la ciudad. Con esta incorporación, el consistorio refuerza su apuesta por la movilidad sostenible y la reducción de emisiones contaminantes.

En el acto de presentación participaron la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, quienes destacaron el compromiso del municipio con un transporte público moderno, eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

El servicio de Guaguas Municipales transporta actualmente a más de 56 millones de viajeros al año, consolidándose como uno de los pilares fundamentales en la movilidad urbana de la capital grancanaria.