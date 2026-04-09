La alcaldesa, Carolina Darias, impulsa cambios en las áreas clave para mejorar la gestión y asegurar la estabilidad del pacto local

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprueba la reestructuración de su equipo de Gobierno en una sesión extraordinaria. La medida busca optimizar los servicios públicos y reorientar funciones administrativas para ganar eficacia operativa en la ciudad.

El Pleno aprueba la reestructuración del equipo de Gobierno / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

La regidora explicó que la reorganización responde a la necesidad de mejorar la operatividad de las áreas municipales. El Ejecutivo afronta esta etapa con transparencia y responsabilidad ante la actual situación política. Por ello, la prioridad absoluta es ofrecer una respuesta adecuada desde el gobierno a las demandas ciudadanas.

Francisco Hernández Spínola, concejal de Presidencia, resaltó que los cambios consolidan las políticas públicas aplicadas durante los últimos tres años. Estos avances buscan mejorar de forma tangible la calidad de vida de los vecinos y vecinas. El plan de gobierno presenta actualmente un grado de ejecución cercano al 70 % en sus metas.

El concejal de Presidencia subrayó que la acción municipal sigue una visión progresista del desarrollo urbano. El equipo de gobierno pretende consolidar un modelo de ciudad más habitable, inclusivo, saludable y sostenible. Las Palmas de Gran Canaria avanza así hacia un sistema administrativo más abierto y cercano a la población.

Cambios en las responsabilidades

Hernández Spínola asume de forma definitiva el área de Aguas dentro de su amplia Concejalía. Esta decisión integra un ámbito esencial para el funcionamiento de los servicios básicos en una sola estructura. Además, el edil mantiene sus funciones previas en Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Presidencia.

Héctor Alemán asume la dirección de la nueva área de Higiene Urbana y Carnaval creada en este proceso. El concejal también se incorpora a la Junta de Gobierno como nuevo integrante del máximo órgano ejecutivo. Su entrada refuerza la gestión de sectores estratégicos para la identidad y limpieza de la capital grancanaria.

Pedro Quevedo toma la presidencia de Guaguas Municipales y la representación en la Autoridad Única del Transporte. Por otro lado, la concejala Betsaida González suma las competencias de Fiestas a sus responsabilidades de gestión. Finalmente, Alexis Rodríguez asume la coordinación territorial para potenciar el equilibrio entre los distintos distritos.