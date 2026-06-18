Las nuevas guaguas de la capital tienen capacidad para 40 pasajeros y benefician especialmente a zonas con calles estrechas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria incorpora desde este jueves seis nuevos vehículos a la flota de Guaguas Municipales. Esta medida busca optimizar el transporte público en los barrios de la capital debido al aumento constante de la demanda.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Las seis miniguaguas pertenecen a la marca Iveco y miden poco más de dos metros de ancho. Además, los vehículos cuentan con una longitud de siete metros para circular con facilidad por vías complicadas. Cada unidad supuso una inversión de 200.000 euros para las arcas municipales.

Asimismo, los nuevos vehículos ofrecen una capacidad total de 40 plazas para los pasajeros del municipio. Este espacio se reduce a 37 viajeros en el caso de trasladar a una persona en silla de ruedas. La optimización del espacio interior representa un incremento del 33 % respecto a los modelos anteriores.

Por otra parte, el diseño interior destaca por incorporar el tradicional gallinero en la parte trasera de la guagua. Igualmente, los viajeros dispondrán de rampas automáticas, iluminación LED de alto rendimiento y puertos USB de carga rápida. Estos elementos garantizan la comodidad y una accesibilidad excelente durante los trayectos diarios.

Conexión eficiente de los barrios

La compañía destinará los nuevos recursos a reforzar las líneas que conectan los entornos más alejados del centro urbano. En este sentido, los vehículos mejorarán de forma inmediata la movilidad en zonas populosas como La Isleta.

De igual modo, barrios como Zárate, El Lasso o Pedro Hidalgo dispondrán de un servicio mucho más fluido. La anchura de estas calles dificultaba el tránsito de las guaguas grandes que operan habitualmente. Por esta razón, la corporación local seleccionó este modelo específico para facilitar los traslados cotidianos.

Por último, la gratuidad del transporte público generó un crecimiento sostenido que obligó a acelerar esta modernización. La empresa municipal cerró el año 2025 con un balance histórico de 56,5 millones de clientes trasladados. Debido a esto, el consistorio prioriza soluciones ágiles para mantener la calidad de la movilidad urbana.

Declaraciones de los responsables

El concejal de Transportes, Pedro Quevedo, defendió la utilidad de los nuevos vehículos a pesar de las críticas estéticas. El edil reconoció que los ciudadanos no consideran este modelo como el más bonito del mercado actual. Sin embargo, el representante político aseguró con firmeza que la guagua cumple perfectamente con su función.

De igual forma, Quevedo explicó que buscaron un diseño adaptado plenamente a las necesidades reales de los distritos implicados. El presidente de la empresa afirmó que necesitaban una capacidad razonable para no malgastar los recursos públicos. Según sus palabras, no valía la pena comprar vehículos enormes si luego viajan muy pocas personas.

Para terminar, el Ayuntamiento reiteró su compromiso estratégico con un modelo de transporte limpio y silencioso. El concejal del distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán, y varios técnicos de la compañía también respaldaron la presentación oficial de las unidades. Con estas acciones, la capital grancanaria avanza con paso firme hacia una movilidad sostenible y respetuosa.