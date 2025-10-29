Guaguas y Policía Local aúnan esfuerzos para evitar actos vandálicos contra el transporte público

Los incidentes se han reducido “de más de un centenar a solo once el año pasado” gracias a su trabajo conjunto, según señala el edil de Movilidad

Guaguas Municipales, en coordinación con la Policía Local, arranca este jueves la nueva campaña del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ‘Este ‘Hallowin’ el respeto gana’, una iniciativa para conciencia a la población para evitar los actos vandálicos contra el transporte público durante las celebraciones de la Noche de Halloween o de los Finaos, del 31 de octubre al 1 de noviembre.

Informa RTVC.

El Consistorio ha explicado que la campaña de concienciación, que se promocionará en el exterior de diferentes líneas del servicio regular y también a través de redes sociales, ha sido coordinada por las concejalías de Movilidad y Seguridad, Convivencia y Cultura, que dirigen José Eduardo Ramírez y Josué Íñiguez, respectivamente, junto a Guaguas Municipales y la Policía Local de la capital grancanaria.

De esta manera, se cooperará con a otros Cuerpos y Fuerzas del Estado, para atajar los episodios de actos vandálicos contra el transporte público (incluidos taxis, la operadora insular Global y las compañías de servicios discrecionales).

Ramírez comentó que «hemos pasado de contabilizar más de un centenar de actos vandálicos, con un sinfín de guaguas que tuvieron que volver a cocheras y, sobre todo, el riesgo que ello conlleva, a registrar 11 incidentes por lanzamiento de huevos el año pasado«.

Se reducen los incidentes

«La cooperación entre la Policía Local, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Guaguas Municipales, sumada a la concienciación de los familiares y vecinos sobre esta problemática, ha reducido de manera tajante los incidentes durante la celebración de estas fiestas», precisó.

Mientras, el responsable del área municipal de Seguridad, Josué Íñiguez, explicó que «un año más presentamos esta campaña preventiva que desarrollan de manera conjunta la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y Guaguas Municipales para atajar los actos vandálicos en una noche como la de Halloween».

«Este fenómeno -observó- llegó a ser un problema en la ciudad, pero gracias al trabajo preventivo y reactivo de los últimos años, hemos logrado reducirlo prácticamente a cero incidentes».

Dispositivo especial

La Policía Local, a través de su unidad GOIA-UE, hará un refuerzo con un dispositivo especial coordinado con la Policía Nacional que se iniciará la tarde de este jueves 30 de octubre y se prolongará hasta la madrugada del 1 de noviembre.

El cuerpo de seguridad municipal hará hincapié en las zonas de celebración de eventos y en las zonas donde se puedan producir actos vandálicos a través de patrullajes dinámicos y estáticos, policías de paisano y operadores de dron.