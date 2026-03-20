Los especialistas de los Tedax realizan una explosión controlada del artefacto tras activar el protocolo de seguridad en el recinto portuario

Especialistas en desactivación de explosivos destruyeron este viernes un artefacto antiguo localizado durante unas obras en el Puerto de La Luz. Trabajadores de una constructora hallaron el objeto mientras instalaban una línea eléctrica subterránea de media tensión.

La Guardia Civil desactiva un artefacto explosivo en el Puerto De La Luz – CEDIDO POR GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil y la Policía Portuaria acordonaron la zona de inmediato para garantizar la seguridad de todos los operarios.

Hallazgo inesperado en las obras

El personal de la empresa Aceinsa realizaba una zanja profunda en el recinto portuario de Las Palmas de Gran Canaria. Durante las excavaciones, los operarios detectaron unos cables extraños que generaron sospechas inmediatas sobre un posible peligro.

Los trabajadores decidieron detener la maquinaria y avisar rápidamente a las autoridades competentes de la zona. Esta decisión evitó cualquier riesgo innecesario ante la naturaleza desconocida del objeto encontrado bajo el suelo.

Agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras realizaron una primera inspección visual de los cables metálicos. Posteriormente, los efectivos enviaron fotografías detalladas a los especialistas de los Tedax para su correcta valoración técnica.

Activación del protocolo de seguridad

Los expertos confirmaron la posibilidad real de que los cables pertenecieran a un artefacto explosivo antiguo. Por este motivo, el cuerpo policial activó el protocolo de seguridad de forma urgente en el área afectada.

Varias patrullas de la Guardia Civil y efectivos de la Policía Portuaria establecieron un perímetro de seguridad. Los agentes desalojaron los alrededores de la zanja y prohibieron el paso de personas al lugar del hallazgo.

Esta medida de protección permitió que los especialistas trabajaran con total tranquilidad y sin interferencias externas. La coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad garantizó el control absoluto de la situación de riesgo.

Detonación técnica y controlada

Los especialistas del Tedax llegaron al puerto para ejecutar la inspección técnica definitiva del objeto sospechoso. Tras un análisis minucioso, los expertos corroboraron que se trataba de un explosivo de origen antiguo.

El equipo de desactivación preparó el terreno para eliminar el peligro de forma segura y eficaz. Los técnicos colocaron pequeñas cargas adicionales para provocar una explosión controlada del artefacto en la misma zanja.

La operación finalizó con éxito tras la detonación del proyectil y la posterior limpieza de la zona de obras. Actualmente, el tráfico y los trabajos en el Puerto de La Luz mantienen su ritmo de actividad habitual.